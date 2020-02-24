ASPİLSAN ve HAVELSAN arasında bulut bilişim ortaklığı

24 Şubat 2020

DİLEK FİDAN/KAYSERİ



ASPİLSAN, HAVELSAN tarafından geliştirilen ve ilk kez TSKGV tarafından hizmete sunulan bulut bilişim teknolojisi ile sunucu odaları ve network alt yapısının yenilenmesi, network cihazlarının kurulum ve idamesinin sağlanması, sunucularının HAVELSAN’a taşınıp fiber hat üzerinden hizmet verilmesi ve tek bir noktadan bütün yerleşkelerinin yönetilmesi imkânına kavuştu. TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ile ASPİLSAN ve HAVELSAN üst yönetimlerinin katıldığı törende; ASPİLSAN’ın Ankara ve İstanbul ofislerine yapılan canlı bağlantılarla HAVELSAN Bulut Bilişim teknolojisi test edildi ve başarıyla çalıştığı teyit edildi. Sadık Piyade, HAVELSAN’ın bulut bilişim hizmetini ASPİLSAN’da da başarıyla uygulayacağından emin olduğunu belirterek, “ASPİLSAN’ın arkasına aldığı bu güçle önemli başarılara imza atacağından kuşkum yok” dedi.



HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol ise HAVELSAN’ın kendi siber güvenlik ürünleriyle koruduğu bulut bilişim teknolojisinin güvenilir, yerli ve milli bir çözüm olduğunu belirtirken; ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük de, milli teknoloji adına yapılan bu işbirliğinin başta diğer vakıf şirketleri olmak üzere tüm yerli ve milli çalışmalara örnek teşkil edeceğini söyledi. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise Türkiye'nin yazılımda yerlilik oranının artmasında HAVELSAN’ın önemli bir görev üstlendiğini belirtti. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise HAVELSAN Bulut Bilişim teknoloji ile artık mekândan bağımsız olarak diledikleri yer ve zamanda, istenen dosya ve yazılım uygulamalarına erişim sağladıklarını söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yüzde 98 hisse ile sahibi olduğu ASPİLSAN Enerji ,Kayserili vatandaşların yaptıkları bağışlarla 21 Mayıs 1981 tarihinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel ihtiyaçları olan şarjlı nikel kadmiyum batarya ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan firma, bugün itibariyle ürün çeşidini 150’ nin üzerine çıkartarak, sivil ve askeri her türlü sırt-el telsizleri, savaş araç gereçleri, uçak ve helikopterler için komple aküler üretebilir duruma geldi. Firma, bu yıl içerisinde Kayseri Mimarsinan OSB'de temeli atılacak olan yeni fabrikada ilk yerli ve milli lityum iyon pil üretimine başlamış olacak.