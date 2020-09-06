Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan, Narlıdere Metrosu’na kredi

06 Eylül 2020

İZMİR-DÜNYA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ABD ve Avrupa ile sağladığı finansal iş birliklerine bir yenisini ekledi. Yapımı devam eden Narlıdere Metro Hattı Projesi için Çin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) Hazine garantisiz 50 Milyon Euro tutarında finansman kaynağı sağlandı. Çevrimiçi yapılan toplantıda bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer ve AIIB Genel Müdürü Najeeb Haiden kredi sözleşmesini imzaladı.

Anlaşmanın, Hazine garantisiz ve uzun vadeli olmasının yanında AIIB’nin dünyada bir belediyeyle imzaladığı ilk finansman kredisi olması nedeniyle büyük önem taşıdığını söyleyen Soyer, “Anlaşmanın küresel çapta ekonominin yavaşladığı ve kredi bulmanın zor olduğu pandemi sürecinde imzalanması İBB’nin itibarını ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu. Biz de ilk defa Asya’dan bir uluslararası kalkınma kuruluşu ile çalışıyoruz. AIIB sadece bir banka değil, bizim için artık bir iş ortağı” dedi.

İzmir-Asya arasındaki ikili ticareti daha ileri noktaya ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini kaydeden Soyer, bu anlaşmayla birlikte Çin firmalarının İzmir’e yatırım yapmasının önünün açıldığına inandığını sözlerine ekledi.

“Sırada Buca Metrosu var”

AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovsky ise “AIIB için bu proje stratejik açıdan çok önemli. Bu, AIIB’in tarihinde bir belediye ile imzalanan ilk kredi sözleşmesi. Aynı zamanda ilk Euro bazlı proje. Bu krediyle AIIB görünür bir emsal oluşturuyor. Bu anlaşmanın Türkiye’deki yeni işbirlikleri için de ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Buca Metrosu için de destek sağlamak istiyoruz” dedi.

Altay-Narlıdere hattına toplam 205 milyon Euro finansman

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7-2 km’lik Fahrettin Altay-Narlıdere Hattı için bugüne dek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 80 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan (BSTDB) 50 milyon Euro, EBRD B tipi sendikasyon kredisi olarak Société Générale’den 25 milyon Euro ve son olarak AIIB’den 50 milyon Euro olmak üzere toplamda 205 milyon Euro finansman kaynağı sağladı. Hattın 2022’nin sonunda hizmete girmesi planlanıyor.