Atalay: Veri, petrolden daha değerli

05 Mart 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON

Savunma, güvenlik ve bilişim şirketi Havelsan’ın Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 10. Kariyer Gelişim Günleri kapsamında gittiği Trabzon’da, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal’ı ve Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu’nu ziyaret etti. Kent yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde Trabzon’a ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yönelik ortak yürütülebilecek projeleri değerlendiren Atalay, DÜNYA Gazetesi Trabzon Bölge Temsilcisi Osman Şişko’ya özel açıklamalarda bulundu.

Havelsan’ın yeni nesil teknolojiler geliştirdiğini dile getiren Atalay, “Biz, inovasyona ve Ar-Ge’ye çok önem veriyoruz. Savunma sanayimizin ilk açık inovasyon merkezini kurmamız ve 2018 yılı İnovaLİG’te ‘ İnovasyon Kaynakları’ kategorisinde şampiyon olmamız bunun göstergesi. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki yetkinliğimiz de iyi mühendislerin Havelsan’da daha yaratıcı fikirler, çözümler geliştirmesini sağlıyor. Toplam 4 Ar-Ge merkezimiz var. Havelsan olarak ciromuzun yüzde 22’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz” dedi.

Günümüzde insanoğlunun internete bağlı hale geldiğini dile getiren Atalay, “Bu, gelecekte veri savaşlarının başlayacağını gösteriyor. Veri petrolden daha değerli hale geldi. Sosyal medyada yaptığınız 200-250 paylaşım sayesinde yapay zeka sizi arkadaşınız kadar tanıyor demektir. Amerika tüm verileri depoluyor. Amerika ve Çin arasındaki savaş, verinin kimde kalacağı savaşıdır” ifadelerini kullandı.

“İnsan kaynağımız artmalı”

Siber savaşların nükleer savaştan sonraki en tahrip edici savaş olduğunu savunan Atalay, “Türkiye siber saldırı alan ilk 10 ülke arasında. Ama aynı zamanda saldırı yapan ilk 10 ülke arasında da yer alıyor. Bu nasıl oluyor? Sizin bilgisayarınız siber saldırı ile ele geçirilerek sizin adınıza siber saldırı yapılıyor. Bizim, bu alanda insan kaynağı eksiğimizi en kısa sürede kapatmamız gerekiyor. Aslında insan kaynağı bizim güçlü yönümüz çünkü çok dinamik insanımız var. Ama aynı zmanada zayıf yönümüz çünkü alanında uzmanlaşmış insanımız yok. Dünya ekonomisinde ilk 10’da yer alabilmek için de her alanda insan kaynağımızı artırmalıyız” şeklinde konuştu.

Dünyadaki gayrisafi milli hasılanın toplamının 85 trilyon Dolar gibi bir büyüklüğe ulaştığını belirten Atalay, “Bu büyüklüğü düşünürsek bilgi toplumuna doğru gittikçe ekonomik refahımız artıyor. Türkiye’nin 2023 hedefleri olan ilk on ekonomi arasında yer almak gibi hedeflerimizin gerçekçi olduğunu, tutarlı olduğunu anlıyoruz. Bütün bunlar teknolojiyi iyi kullanmakla, girişimci bir ekonomik modele sahip olmakla ve inovasyonu sonuna kadar kullanmakla olur” şeklinde konuştu.