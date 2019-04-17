ATB’den belediye başkanlarına ziyaret

17 Nisan 2019

ATB heyeti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’i ziyaret etti. ATB Başkanı Ali Çandır ziyarette Muhittin Böcek’e hayırlı olsun dileklerini iletti. Antalya’nın tarımda iyi bir model olabileceğini kaydeden Çandır, bunun için yerel yönetimlerin tarım politikalarının önemine işaret etti. Çandır, tarımın ve ekonominin gelişimi için yapılacak tüm çalışmalara destek olacaklarını söylerken, Böcek’e görevinde başarılar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımın önemine dikkat çekerken, bu dönem tarımın gelişimi için birçok projeleri olduğunu, hepsini hayata geçireceklerini söyledi. Yerelden kalkınmanın önemini vurgulayan, tarım kenti Antalya için bunun önemine dikkat çeken Böcek, “Bu dönem Antalya’da tarımda yapacağımız çok iş var. Bunun için tüm paydaşlarla birlikte çalışacağız” dedi. Böcek, ATB Başkanı Çandır’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.