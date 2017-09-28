Ateşbâz-ı Velî Aşçı Dede Etkinlikleri başladı

28 Eylül 2017

Halil Yılmazer



Konya- Meram Belediyesi ve Anadolu Halk Mutfağı Derneği iş birliğiyle düzenlenen Ateşbâz-ı Velî Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri başladı. Açılış programında konuşan Başkan Toru, "Bu etkinliklerin gastronomi turizmine katkılar yapacağına inanıyoruz. Ayrıca Ateşbâz-ı Velî çerçevesinde, insanların zaten bildikleri Hz. Mevlâna'nın düşünce dünyasına daha farklı bir perspektiften bakmasını sağlayacaktır. Elbette ki, Meram bundan çok şey kazanacaktır" dedi.

"Elinde aş, gönlünde aşk" sözünün gastronominin sadece yemek yeme hadisesi olmadığını ifade eden çok güzel bir söz olduğunu kaydeden Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin, "Bu hadise sadece Meram Belediyesi'nin ya da Konya'nın hadisesi değil; bir Türkiye hatta dünya meselesidir. Çünkü bundan 800 - 900 yıl önce adına türbe yapılan bir aşçıdan bahsediyoruz. O dönemde dünyadaki mutfak durumunu değerlendirdiğinizde ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız" dedi.

Global ölçekte yükselen gastronomi trendinin özellikle son dönemlerde gastronomi turizmine de büyük ivme kazandırdığını belirten Başkan Toru da, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2017 Turizm Şurasında Gastronomi alt başlığını açması konunun önemine işaret etmektedir. Yemek kültürü aynı zamanda insanlar ve uluslar arasında kurulan güçlü bir kültürel bağdır. Batıda mutfak kültürü yokken biz de mutfak kültürü vardır. Dünyanın önde gelen en zengin ve sayılı mutfaklarından biriyiz. Pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapan bu topraklarda farklı kültürlerin mutfak ve yeme içme anlayışları birleşerek, zengin bir yapı ve çeşitlilik oluşturmuştur. Bu topraklardaki mutfağın temelini de Selçuklu mutfağı oluşturur. Klasik Türk mutfağının bir bölümü Selçuklu mutfağından mirastır. Selçukluların Orta Asya'dan başladığı yolculuk süresince uğradığı her yerden mutfak geleneğine kattığı değerlerle şekillenen mutfak kültürümüz, eşsiz bir harmonidir. Zıtlıklar içinde inanılmaz bir denge ve lezzetin formülü Selçuklu mutfağında gizlidir. Şimdi bu formülü keşif zamanı, yerelden tüm dünyaya tanıtma zamanıdır" diye konuştu.

"Gastronomi turizmine katkı sağlayacak"

Ateşbâz-ı Velî'nin ilçemizde bulunan türbesi ve Meram'da metfun olması sebebiyle mahalle ismini 2017'de Ateşbazı Veli olarak değiştirdiklerini hatırlatan Başkan Toru, "Selçuklu mutfağının, özünde Türk mutfağının dünya mutfakları arasındaki önemli yerini biliyoruz. Ayrıca biliyoruz ki, insanın yedikleriyle yaşantısı arasında da önemli bağlar kurulmaktadır. Bizler, yemeğin manevi boyutu yanında görsel boyutunu da göz ardı etmeyerek sunmak istiyoruz. Bu da bizim mutfak anlayışımızı, uluslararası alanda daha çok ön plana çıkaracağını umarak gastronomi turizmine katkılar yapacağına inanıyoruz. Ayrıca Ateşbâz-ı Velî çerçevesinde, insanların zaten bildikleri Hz. Mevlâna'nın düşünce dünyasına daha farklı bir perspektiften bakmasını sağlayacaktır. Elbette ki, Meram bundan çok şey kazanacaktır" dedi. Dünyada tek aşçı türbesinin ilçemiz sınırları içerisinde olmasının Meram'ın zaten var olan haklı şöhretine yeni katkılar yapacağına işaret eden Başkan Toru, şunları söyledi: "Bu etkinliklerde asıl vurgulamak istediğimiz, yemeğin amaç değil bir araç olduğudur. Yemek; var oluş sebebimizi unutmadan güç, kuvvet kazanmak için yediğimiz nimetleri aynı zamanda bir şükür vesilesi kılmaktır. Topraklarımızdaki değerleri, gerek ulusal ve gerekse uluslararası platformlarda hak ettiği yere ulaştırmak da amaçlarımızdan birisidir. Bu alandaki katma değeri yüksek proje, ürün ve farklı süreçler sonunda sürdürülebilir başarı örneklerinin ödüllendirilmesi de bir yarışmadan ziyade teşviktir. Bu topraklara kültürümüze hizmet eden katkı sağlayan herkes bizim için özeldir, saygıyı hak etmektedir. Selçuklu Mutfak kültürümüzün, dünya mutfaklarına girmesi için özellikle yerli şeflerimize de görevler düşmektedir. Onlar menülerinde, sunumlarında Selçuklu yemeklerine daha çok yer verdikçe; eminim, Selçuklu yemek kültürümüz, dünya mutfaklarında daha fazla yer alacaktır." şeklinde konuştu.