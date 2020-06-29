ATSO, araç kiralamada mesleki yeterlilikleri belirleyecek

29 Haziran 2020

ANTALYA-DÜNYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 46.Grup (taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi’nin talebi doğrultusunda, araç kiralama sektöründe çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmek ve sektöre nitelikli çalışan kazandırmak amacıyla, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile ATSO arasında işbirliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Türkiye’de oto kiralama sektöründe 26 bin adede ulaşan kayıtlı oto kiralama işletmesinin 600 bin araçla faaliyet gösterdiğini ve 120 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Çetin, Antalya'da ise bin 220 firmanın KABİS’e (Kiralık Araç Bildirim Sistemi) kayıtlı olduğunu kaydetti. Bu firmalardan 533'ünün ATSO'ya, 174 firmanın ise Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı olduğunu ifade eden Çetin, kayıt dışı firma ve kişilerin de sektörde faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.

“Tüm sektörlerde hizmet standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz”

Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü’nün sektörde çalışma standartlarını belirleyeceğini ve hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Çetin, şöyle devam etti: “Tüm sektörlerde hizmet standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz. Sektörde çalışan standartlarını belirleyen bugüne kadar yapılmış detaylı bir yasal düzenleme olmadı. Araç kiralama sektörü yetkilileri ve çalışanları için standartlar belirliyoruz. Sektörde, halihazırda bir eğitim altyapısı bulunmadığı için, genel olarak farklı sektörlerden otomotiv/finans ve sigorta sektöründen transferler veya alaylı olarak yetişen kişiler ile yola devam ediliyor. ATSO öncülüğünde ve sektörün de desteği ile 'Araç Kiralama Danışmanı S4’ ulusal mesleki yeterliliklerini belirliyoruz. Böylece sektörde çalışanların sahip olması gereken nitelikler ortaya konmuş olacak ve ilerleyen süreçlerde bu belgelerin zorunlu tutulması ile

'Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4' ulusal mesleki yeterliliği hazırlık çalışmasının tamamlanması ve yayınlanmasından sonra ATSO MESEM’in mesleki yeterlilik belgesi verebilmek için TÜRKAK akreditasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme çalışmalarına başlayacağını anlatan Çetin, “Bugüne kadar yiyecek içecek sektöründe 6 meslekte, ulusal mesleki yeterlikleri belirledik ve belgelendirme yaptık. Bizden belge alan arkadaşlarımız sektörlerinde niteliklerini belgeleyebilen eleman konumundalar” dedi.