ATSO Başkanı Davut Çetin: Antalya dijital dönüşümde pilot il olsun

20 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) sabah toplantısına katılan ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun stratejik planlaması olan bir kurum olduğunu kaydetti. Endüstri 4.0'a sadece sanayi olarak bakılmamasını isteyen Çetin, şöyle devam etti.

''Bu sadece sanayi değil, makinelerin birbirleriyle konuşması değil tüm sektörleri, ticaretten tarıma, sanayiden turizme bir çok alanı ilgilendiriyor. Antalya’nın Türkiye’nin dijital dönüşüm yapılanmasında pilot il olma için öneriler sunduk ve proje çalışması başlattık.''

Antalya'da hem tarım hem de turizm sektörü için veri havuzu oluşturlması gerektiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti.

''Birinci hedefimiz Antalya’nın Türkiye'ye örnek olması açısından dijital dönüşümde pilot il olmasını sağlamak. İstanbul’dan sonra dijitalleşmede farkındalığı olan birinci il Antalya. İstanbul’u baz almıyoruz, zaten orası farklı bir yapı farklı bir ticaret sahası. O neden bu işi Antalya’da başarabilirsek Türkiye’ye örnek olacaktır.”

Dünya ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi veren Çetin, ''Dünyada işler sıkışmaya başladı. E-ticaret savaşları, dijital dönüşüm, endüstri 4.0 devrimi gibi... Çin dünyada büyük bir aktör olma yolunda ilerliyor ve corona virüsü nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşıyor'' dedi. Çetin, şunları kaydetti.

''Ekonomiyle ilgili konuşulan her şey gündelik. Turizm ve ihracatta tek pazara bağlı kalınmamalı. 2016 krizini 2018’de aşmaya başladık, 2019’da turizmde rekor kırdık. Tarım toparlandı. Yaşanan bu kriz bizim sadece bir kaç pazara bağlı kalmamamız gerektiğini gösterdi. Avrupa ile ilişkilerimiz istediği kadar gerilsin, oradaki bir lider çıkıp (Türkiye’ye gitmeyin) dese de bilinçli halk karşılık vermiyor. Ama Rusya’da öyle değil. Rusya lideri (Türkiye ile ilişkilerimizi kesiyoruz) dedi en büyük krizi Antalya yaşadı.''

-Bankalarda 100 milyar dolar yatıyor

Türkiye’nin en büyük sorunun güvensizlik olduğunu vurgulayan Davut Çetin, ''Siyasi önceliklere göre kararlar alınıp sorunlar öteleniyor. Ekonomide birinci önceliğimiz güven olmalı. Şu anda şirketlerde ve şahıslarda 100 milyar doların üzerinde para bankalarda yatıyor, ekonomiye katılamıyor. Çünkü ekonomik güvensizlik söz konusu. Hiç kimse Türkiye’nin hukukuna güvenmiyor. Bir ara Türkiye dünyada 17’nci ekonomi idi şimdi 20’nci ekonomiye geriliyoruz'' dedi.