ATSO üyelerine yurtiçi fuarlara ulaşım desteği veriyor

09 Mart 2020

ATSO Başkanı Davut Çetin, üyelerinin fuarlara aktif katılımını sağlamak ve sektörleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla 2015 yılından bu yana yurt içi fuarlara ulaşım desteğinin devam ettiğini bildirdi.

Bu yıl 122 sektörel fuar için ulaşım desteği verileceğini belirten Çetin, üyelerin fuara gidiş – dönüş uçak bileti bedelinin 500 liraya kadar olan kısmının ATSO tarafından karşılanacağını kaydetti. Davut Çetin, şöyle devam etti.

''Üyelerimizin fuarlara aktif katılımını sağlayarak sektörleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmelerini, bilgi ve tecrübelerini arttırmalarını böylece kurumsal kapasitelerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmalarını önemsiyoruz. Bunun için de belirli koşulları sağlayan üyelerimizin şehir dışında düzenlenen yurtiçi fuarlara ulaşım masraflarına destek oluyoruz. 2015 yılında çalışmalarına başladığımız ulaşım desteğinden yıl boyunca 102 üyemiz yararlanmıştı. 2019'da 304’e yükseldi. Bu destekten en çok faydalanan sektörler sırasıyla cam ve hırdavat, motorlu taşıt yedek parça ve kuyumculuk işletmeleri oldu.''

Bu destekten faydalanmak isteyen üyelerimiz Odmız web sayfasından online başvuru yapabilir ya da kendi meslek komitesi üyeleri ile biran önce irtibata geçebilirler.”

ATSO'dan fuarlara ulaşım desteği almak isteyen ATSO üyelerin destek koşulları şöyle.

''Fuara ulaşım desteğinden yararlanmak isteyen üyelerin ATSO borcu bulunmayacak. Odaya kayıtlı her bir üye işletme ve şubesi/şubeleri bir yıl içerisinde yalnızca birer kez bu destekten yararlanabilecek. Organizasyonlar kontenjanla sınırlı olup, kesin katılımcı listesi başvuru sırasına göre tespit ediliyor.Organizasyonunun yapılabilmesi için Oda bünyesindeki ilgili Meslek Komiteleri tarafından ziyaret düzenlenmesi planlanan fuarın açılış gününden en geç 1 ay öncesine kadar karar alınması gerekiyor''