ATSO ve BAKA’dan mesleki eğitimde işbirliği

03 Şubat 2020

ATSO olarak her zaman mesleki eğitim için seferber olduklarını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, kurum bünyesinde eğitim faaliyetlerini yürüten ATSO Akademi'nin marka haline geldiğini söyledi. Çetin, şöyle devam etti.

''İnovasyon merkezi INOVATSO ile gençlerimizi icat çıkarmaya davet ediyoruz. Burada gençlerimize fikirlerini projelendirme ve ürüne dönüştürme olanağı sunuyoruz. ATSO MESEM ile de mesleki sertifikasyon konusunda Türkiye’de ilklere imza atıyoruz. Birçok alanda Türkiye’de ilk mesleki yeterlilik belgelerini ATSO MESEM verdi, birçok mesleğin yeterlilik standa

ATSO ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ortaklığında, İŞKUR Antalya İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle 'Nitelikli Eğitim Nitelikli İşgücü Projesi' tanıtım toplantısı yapıldı.

ATSO olarak her zaman mesleki eğitim için seferber olduklarını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, kurum bünyesinde eğitim faaliyetlerini yürüten ATSO Akademi'nin marka haline geldiğini söyledi. Çetin, şöyle devam etti.

''İnovasyon merkezi INOVATSO ile gençlerimizi icat çıkarmaya davet ediyoruz. Burada gençlerimize fikirlerini projelendirme ve ürüne dönüştürme olanağı sunuyoruz. ATSO MESEM ile de mesleki sertifikasyon konusunda Türkiye’de ilklere imza atıyoruz. Birçok alanda Türkiye’de ilk mesleki yeterlilik belgelerini ATSO MESEM verdi, birçok mesleğin yeterlilik standartlarını bu yapı belirledi.''

ATSO'nun katkıları ile kurulan ATSO Güzel Sanatlar Lisesi ve Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne desteklerinin devam ettiğini ifade eden Davut Çetin, şöyle konuştu.

''Ayrıca TOBB Fen Lisesi’ni de Antalya'ya kazandırdık. Bu okullardan mezun olacak gençlerimiz geleceğin bilim adamları, mühendisleri, doktorları, sanatçıları ve iş insanları olarak ülkemizin gelişimine katkı koyacak. Meslek lisesi artık özendirici olacak. Nitelikli Eğitim Nitelikli İsgücü Projesi, BAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hayata geçiyor. 591 bin 520 lira proe maliyeti ile 15 aylık sürede Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde CNC Simülasyonu, 3D Yazıcı, Bilgisayar Laboratuvarı oluşturulacak. Atölyelerin makine-ekipman kapasitesi geliştirilecek.''

Tüm sektörlerde meslek liseliye ihtiyaç olduğunu anlatan Çetin, “Bugün bir tarafta iş arayan bir kitle, diğer tarafta da kalifiye teknik eleman ihtiyacı olan bir işveren kesimi bulunmaktadır. Bugün iyi eğitim almış bir meslek lisesi mezunu, sıradan bir üniversitenin sıradan bir bölümünden mezun bir gençten çok daha kolay iş bulabilmektedir. Mesleki ve teknik eğitim sistemimizi bir seferberlikle ülke olarak yeniden ele almamız gerekir'' dedi.

İŞKUR Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen ATSO ve BAKA yöneticilerine teşekkür etti.

Milli Eğitim Mesleki Eğitim Şube Müdürü Recep Yıldız da bu girişimlerin mesleki eğitim açısından çok önemli olduğunu, projede yer alacak gençlerin eğitim kalitesinin yükseltileceğini kaydetti.

BAKA Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek ise BAKA olarak bu projeyi desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını bildirdi. Özyürek, ''Ülkemizdeki en büyük sorun işsizlik. Bunun aşılması için mesleki eğitimin desteklenmesi çok önemli'' dedi.