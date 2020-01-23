ATSO “Yeşil Bina Sertifikası” alan ilk Oda olacak

23 Ocak 2020

Halim ASLAN / Afyon



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının, Yıllık Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda güncel gelişmeler ile Oda faaliyetleri hakkında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Merkez Bankası’nın faiz indirme kararının reel sektöre önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, kamu ve özel bankaların da ivedilikle kredi faizlerini düşürmesi gerektiğini söyledi.

ATSO için 2019’un verimli bir yıl olduğunu ve birçok projeye imza attıklarını dile getiren Serteser “Bir taraftan KOBİ’lere Finans Yönetimi Eğitimi verirken diğer taraftan KOBİ Akademisi isimli Avrupa Birliği projemizi sürdürerek tamamladık. Ülke genelindeki 100 projeden 20’sinin kabul edildiği, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Teklif Çağrısı kapsamında KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı projemizle de destek almaya layık görüldük”dedi.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Sağlık Turizmi Çalışanlarının Kalitelerinin Artırılması Projesiyle termal tesis çalışanlarına eğitim verdiklerini kaydeden Serteser “Yine 2018 yılında Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile başladığımız ATSO Yeşil Etikete Kavuşuyor projemizin son aşamasına geldik. Jeotermalle ısınan, güneş enerjisi santrali ile kendi elektriğini üreten hizmet binamızda, yağmursuyu geri dönüşüm sistemini kurarak Yeşil Bina Sertifikası için gerekli tüm altyapıyı tamamladık” diyen Serteser ”İnanıyoruz ki en üst düzeydeki Yeşil Bina sertifikasını alarak, Oda ve Borsa camiası içinde, bu belgeyi alan ilk Oda olacağız”dedi.

Öte yandan, ATSO binasında bulunan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) İl Temsilciliğinin girişimleri sonucunda, TSE Belgelendirme Müdürlüğü statsüne kavuştuğunu duyuran Serteser, STK’lar ve üyeleriyle istişarleri sonucunda ortaya çıkan talepleri ise şöyle sıraladı “Zafer Havalimanından, iş insanlarımız için, daha önce olduğu gibi, sabah gidiş, akşam dönüş olmak üzere bir sefer daha konulmalı, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı bir biran önce bitirilmeli, kentin dinamosu, Madencilik sektörüne özel mevzuat oluşturularak, ayrı bir Bakanlık kurulmalı” diyen Serteser, ayrıca kurulması planlanan Termal Kentin , Türkiye’nin ilk Sağlık Endüstri Bölgesi ve yine Kütahya yolu üzerinde 1 milyon 887 bin metrekarelik arazide kurulması planlanan alanın da Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilmesini istedi.