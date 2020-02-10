ATSO'dan maviden beyaza yüz sür kay

10 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Etkinliğin ilk bölümünde Konyaaltı sahilinde kadın ve erkek 23 yüzücü denize girerek 400 metre kulaç atarak yarıştı. Daha sonra 30 bisikletçi Konyaaltı sahilinden 1840 rakımlı Saklıkent kayak merkezine 45 kilometre pedal çevirdi. Yüz Sür Kay etkinliğinin son bölümünde de 27 kayakçı yarıştı.

Etkinliklere Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Temur Aktemur, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Akkurt, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ve ATSO Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

3 etaptan yapılan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri ATSO Başkanı Davut Çetin, ve Vali Karaloğlu ile diğer protokolde bulunanlar tarafından verildi.

-Antalya turizmi ve tanıtımına katkı

ATSO Başkanı Davut Çetin ödül töreninde yaptığı konuşmada, Maviden Beyaza Antalya Kış Sporları etkinliğinin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Antalya turizminin çeşitlenmesi ve tanıtımı açısından bu etkinliği çok önemsediklerini belirten Çetin, şunları kaydetti.

''Antalya bir günde dünyada hem kayak yapılabilen, hem de denize girilebilen ender şehirlerden biridir. Antalya'da aynı gün içerisinde Toroslar'da hem kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı sahilinde denize girebilirsiniz. Bu özellik, Antalya'yı dünyadaki birçok turizm destinasyonundan farklı kılan bir zenginlik. Geçen yıl Saklıkent'te kayak yarışı ile başlatmıştık. Bu yıl tam tersini yaptık. Konyaaltı'ndan yüzme yarışı ile startını verdik. Sporcular için de izleyenler için de çok güzel ve heyecanlı bir organizasyon oldu. Bu etkinliği Antalya turizminin tanıtımı için çok önemsiyoruz. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız. Hedefimiz gelecek yıllarda dünyaca ünlü sporcuları kentimizde ağırlamak.''