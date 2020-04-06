ATSO’dan yardım kampanyalarına destek

06 Nisan 2020



Halim ASLAN/Afyon



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya, katıldıkları TV programında, koronavirüsün etkilerini azaltmak için yapılan yardım kampanyaları ve Kısa Çalışma Ödeneği hakkında paylaşımlarda bulundular.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, “Dünyamız ve ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Bu arada evde kalıp kendimizi izole etmemiz çok önemliyken, diğer taraftan da üretimimizi kontrollü olarak devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü bu salgın bittiğinde peyderpey artacak talepler olacağı gibi birden artacak talepler de olacak, dolayısıyla buna hazırlıklı olmalıyız”dedi.



ATSO olarak bu zor dönemde, sıkıntı yaşayan vatandaşların yanında olduklarını belirten Serteser, bu kapsamda, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, MÜSİAD, AFSİAD, TÜMSİAD ve Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde ‘Afyon İçin Vefa Vakti’ yardım kampanyası başlattıklarını, Oda olarak ‘Afyon İçin Vefa Vakti’ kampanyasına bin paketle destek olacaklarını, ayrıca Oda olarak, kendilerine ve meclis üyelerine gelen taleplerden oluşturulacak listeye göre yine bin yardım paketi daha dağıtacaklarını söyledi.

Serteser, Cumhurbaşkanı tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına da 120 bin TL ile katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi

Afyon’da Kısa Çalışma Ödeneğine, 3 bin 500 işverenin başvurması bekleniyor

Kısa Çalışma Ödeneği hakkında paylaşımda bulunan İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya da şu bilgileri verdi. Kısa Çalışma Ödeneği, iş yerlerindeki çalışmanın azaltılması ya da geçici olarak durdurulması halinde, sigortalı çalışanların, üç ayı aşmamak üzere, çalışmadıkları dönem için gelir desteği sağlamak anlamına geldiğini, buradaki asıl hedefin istihdamın korunması olduğunu ifade eden Karakaya “Toplam 90 gün olarak belirlenen sürenin ilk 7 günü işveren tarafından karşılanacak, kalan 83 gün ise İŞKUR tarafından ödenecek” dedi.

Karakaya, burada asgari ücret ve Genel Sağlık Sigortası priminin ödendiğini, emekliliğe sayılan primin ise ödenmediğini söyledi. Karakaya konuşmasını şöyle sürdürdü “Afyonkarahisar’da 12 bin civarında işverenimiz ile toplamda 105 bin sigortalı çalışanımız var. 3 bin 500 civarında işverenin Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmasını bekliyoruz. Böylece 20 bin ilâ 60 bin arasında bir işçi sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

Bugün itibariyle 780 firmanın Kısa Çalışma Ödeneğine başvurduğunu paylaşan Karakaya, bu sayının şubelerle birlikte bin 100 e ulaştığını, bütün işverenlerin de Kısa Çalışma Ödeneğine başvurabileceğini kaydetti.