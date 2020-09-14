Aves Enerji, COVID-19 Güvenli Gıda Üretim Sertifikası aldı

14 Eylül 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Mersin’de 120 dönüm arazi üzerine kurulu tam entegre yağlı tohum işleme ve biyodizel tesislerinde üretim yapan Aves Enerji, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) yayımladığı Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na uygun olarak tüm iş ve çalışma programını güncelleyip TSE Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası aldı. Tam otomasyonlu sistemlerde el değmeden üretim yapan firma, yemeklik bitkisel yağ sektöründe Covid – 19 Güvenli Gıda Üretim Sertifikasını alan öncü firmalar arasında yer alırken, biyodizel alanında ise Türkiye’de sertifikayı alan ilk firma oldu.

Üretimin her aşamasında yapılan analizlerle yüksek kalitede imalat yaptıklarını ifade eden Aves Yönetim Kurulu Başkanı Senan İdin, yeni sağlık ve hijyen önlemleriyle tüketicilere ve iş ortaklarına güvenli ürünleri tedarik etmeye devam edeceklerini belirtti. Personel sağlığının korunması ve üretimin sürdürülebilirliği için Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı tüm hijyen, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aldıklarını belirten Senan İdin, “Birinci ve bir milyonuncu şişede aynı kalite garantisini verdiğimiz Safya Ayçiçek yağı markamız ile tüm iş ortaklarımıza ve tüketicilerimize istikrarlı güven ve kaliteyi sunabilmenin gururunu yaşamaktayız. Önce sağlık misyonuyla her geçen gün büyüyerek ilerleme ve hep daha iyisini başarmak için ekip anlayışı ile mücadelemiz sürecek” dedi

Sürdürülebilir üretim için kalite standartlarını sürekli günceliyor

Kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir üretim hizmetleri için organizasyon hiyerarşisi üzerinde de yüksek kalite standardı hedefi ile iyileştirme stratejileri geliştirdiklerini ve uyguladıklarını belirten Senan İdin, “Sektörel gelişmeleri yakından takip ederek yenilik stratejisinin merdiven basamaklarını hep birlikte çıkmaktayız. Yüksek teknolojiye sahip üretim altyapımıza ek olarak sürdürülebilir üretim için özel çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Şirket olarak ürün ve hizmet standardının yükseltilmesi için kalite yönetimi stratejilerini “Planla, uygula, kontrol et, önlem al” üzerine kurduklarını belirten İdin, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine sahip olduklarını aktardı. Ayrıca geleceğe daha temiz bir dünya bırakabilmek ve sıfır atık hedefini gerçekleştirebilmek için de ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı ile üretim yaptıklarını ifade eden İdin, şöyle devam etti: “Çalışanlarımızı korumak, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak için OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda güvenliği ve gıda kalitesi yönetimimizin çevresel yönetim sürdürülebilirlik, sağlık, güvenlik gibi konularda entegrasyonunu yaparak FSSC 22000 V.4.1 (Food Safety System Certification) sertifikasına sahibiz.”