“AVM ve kuaförler erken açıldı”

14 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), yönetim kurulu toplantılarını konukların katılımıyla yapmaya devam ediyor. Son yapılan toplantıya; BALKANTÜRKSİAD Kurucu Üyesi, CHP Balkan Masası Başkan Yardımcısı, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi, Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan katıldı.

Bilim Kurulu’nun oluşturulmasını doğru bir adım olarak gören Özkan, kurulun daha da genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’de her hastanenin pandemi hastanesi olarak ilan edilmesini yanlış bulduğunu söyleyen Özkan, “Türkiye’de kamu ve özel olarak baktığımızda sağlık altyapımız iyi durumda. Ancak COVID-19 süresince tüm hastaneleri pandemi hastanesi yapmak yanlıştı. Bazı hastaneler temiz hastaneler olarak belirlenmeliydi. Salgın var evet ama salgın dışında sağlık sorunları olan kişiler de var. Bu kişiler, pandemi hastanesi olmayan hastanelerde tedaviye alınmalı” dedi.

AVM ve kuaförlerin açılması kararının erken olduğunu ifade eden Özkan, “Bunun için bayram sonrasını beklemek gerekiyordu. Ekonomik endişeler var, evet, ama sağlık endişeleri de var, bunları dengelemek lazım. Ben direk temasın yoğun olacağı AVM ve kuaförlerin açılmasının erken olduğunu düşünüyorum. Bugün kuaförleri açıyorsanız restoranları da açabilirsiniz. Zira, restoranlar, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına çok daha kolay uyabilecek ortamlardır. Bu yüzden inşallah tekrar bir vaka yükselmesi yaşanmaz. Ben AVM ve kuaförlerin bayram sonrasına bırakılması gerektiğini düşünüyordum” değerlendirmesini yaptı.