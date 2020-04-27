Avrupa ve Rusya'dan meyve sebze talebi artıyor

27 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, koronavirüs salgının dünyada evlerine kapanan insanların yeme içme alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi. Evinde kalan insanların yeşil sebze ve salata gibi yiyeceklere ağırlık vermeye başladığını belirten Bulut, Avrupa'nın üretim merkezi olan İspanya ve İtalya'da da koronavirüs salgının çok yoğun olması nedeniyle üretim yapılamadığını söyledi.

Türkiye'de de koronavirüs salgınına karşı önlemlerin üst düzeyde olması, İspanya ve İtalya'da üretim yapılamaması nedeniyle talebin Türkiye'ye yöneldiğini anlatan Bulut, şöyle devam etti.

''Kovid-19 salgını döneminde bölgemiz meyve sebze ürünlerine talep arttı. Tüm insanlığı derinden etkileyen, ülkeleri ekonomik ve sosyal tedbirler almaya yönlendiren zor bir dönemden geçiyoruz. Dünya daha önce hiç karşılaşılmamış bir salgınla, Kovid-19 ile mücadele ediyor. Ancak, salgın, tıbbi boyutlarının yanı sıra dünya ekonomileri üzerinde de büyük riskler oluşturdu. Üretim faaliyetleri dünya genelinde ciddi yavaşlama gösterse de bazı sektörlerde etkilenme oran daha düşük oldu. İlaç sektörü ile tarım ve gıda sektörleri ise artış eğilimi gösterdi.''

-Dünyanın taleplerini karşılıyoruz

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin tarım ve gıda sektörlerinde rakibi İspanya ve İtalya gibi ülkelerde özellikle büyük ölçekli şirketlerde üretimin durması nedeniyle Türkiye'nin AB ülkelerindeki etkinliğini artırdığını ifade eden Bulut, ''Ülkemiz üreticileri sadece yurt içi tedariğini değil, dünya taleplerini de karşılıyor. Yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler ise domates ve biber oldu. Bu ürünleri, Elma, kabak ve portakal takip ediyor'' dedi.

Bulut, tedbirlerin uygulanmaya başlandığı 20 Mart-20 Nisan tarihleri arasındaki dönemde Antalya'dan yaş meyve sebze ihracatının yüzde 10,87 oranında artış kaydettiğini bildirdi.

En fazla ihracatın ise sırasıyla Rusya, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a gerçekleştiğini anlatan Abdullah Bulut, ''Salgının ticarette yaratacağı olumsuzluklara karşılık hızlı bir şekilde tedbir alınabilmesi için ihracatçı firmalarımızın hedef pazarlarında ve transit geçiş yaptıkları ülkelerde alınan tedbirler, şoför ve araç geçişlerine yönelik uygulama değişikliklerini anlık olarak üyelerimize bildirmeye gayret ediyoruz'' dedi.

-Sorunlar çözülüyor

BAİB Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, salgının ticarette, taşımacılıkta yarattığı sorunları aşmak için de ihracat ailesi olarak bir arada hareket ederek sorunları ilgili bakanlık ve sektör temsilcilerine dile getirip çözme yoluna gittiklerini kaydetti. Bulut, şöyle devam etti.

''Kapıkule'de şoför-dorse değişimi için çalıştık ki bu durum sınır kapısındaki yığılmalara önemli ölçüde çözüm getirdi. İhracatımızda karayolu ile taşımacılıkta yaşanan sorunları azaltmak amacıyla havayolunun daha fazla kullanılması için çalışmalar yürütüyoruz. Ancak, İhracatçı firmalarımız ile üretici firmalarımızın tesislerinde uygulayacakları tedbirler öncelikle kendi sağlıkları için ayrıca salgının yayılma riskini azaltmak için oldukça önemli. Unutmayalım ki hedef pazarlarımızın Türk ürünlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Tüm tedbirlere uyarak, hep birlikte üretim ve ihracatımızı daha fazla artırabileceğimize inanıyoruz.''