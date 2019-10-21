Avukatlar Baro Han’ı bir yıl ücretsiz kullanabilecek

21 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’un seçim vaadlerinden en önemlisi Baro Han, Bursa’daki yeni adliye binasına yaklaşık 700 metre mesafede bulunuyor. Kiralanan hizmet biriminde iki ve üç kişilik odalarda 48 avukata bir yıl süre ile kira ödemeksizin sürekli ofis hizmeti sağlanacak. Baro Han projesi kapsamında iki toplantı odası, mutfak, tuvalet ve dinlenme alanları bulunurken, 10 avukatın aynı anda çalışabileceği, içinde kitaplığı da olan bir ortak çalışma alanı da oluşturuldu. Bağımsız bir avukat ofisinde olması gereken mobilya, donanım, telefon, internet, otomasyon gibi teknolojik altyapının tam ve eksiksiz olarak hayata geçirildiği hizmet biriminde genç avukatlara birlikte ve ortak çalışma kültürünü de kazandırma hedefleniyor.