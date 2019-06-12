Ayakkabı sektörü Bursa’da buluşacak

12 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında buluşturacak olan 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, ‘Kış Sezonu’ temasıyla planlandı. Merinos AKKM iş birliğiyle gerçekleşecek olan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden pek çok firmanın iştirak edeceği fuarda, sektör profesyonelleri bir araya gelecek.

Önceki yıl düzenlenen 1. ve 2. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı’nın başarıyla geçmesinin ardından fuarı daha da geliştirerek devamını düzenlediklerini belirten Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Bursa’nın önemli bir fuar kazandığını ifade etti.

Hasan Eker, “Ayakkabı ve deri ürünleri sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuarımız, üretici ve tedarikçilerin buluşma noktası olacak. Sadece sektör profesyonellerine açık olan fuarımızda, firmalar arası ikili görüşmelerin sektöre olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz. Ayakkabı ve deri sektöründeki trendlerin yer alacağı, adeta bir moda haftası olarak geçecek, firmaların yeni koleksiyonlarını tanıtacakları ve sektörün önemli isimlerinin iştirak etmelerini beklediğimiz fuarımıza; İstanbul, Manisa, Gaziantep, Konya Sakarya, Denizli gibi şehirlerden firmalar katılacak. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda Bursa’da daha önce yapılmamış, ihtisas ağırlıklı fuarları hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.