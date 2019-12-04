Ayakkabıda 2020 yılı yaz kreasyonu Bursa’da görücüye çıktı

04 Aralık 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilen fuar ile ayakkabı sektörünün Bursa’da ve ülkemizde gelişiminin sağlanması amaçlanıyor. 46 firmanın stant açarak katılım sağladığı fuarda, 2020 yaz sezonu kreasyonlarının sergileniyor. Fuar, 7 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Fuar açılışında konuşan Network Fuarcılık Genel Müdür Hasan Eker, geçen yıl 28 firma katılırken, bu sene 46 firmadan katılımın sağlandığı belirterek, “İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Denizli ve Sakarya’dan da üretici firmalar stant açtı. Rusya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan ve Filistin’den 13 yabancı alım heyeti geldi. Yurt içi ve dışından yaklaşık 500 profesyonel alıcıyı fuarımıza bekliyoruz” dedi. Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Türkiye’de ayakkabı sektöründe 4’ü İstanbul’da olmak üzere 12 fuar yapıldığına dikkati çekti. Ayakkabı sektöründeki konkordatolar ve diğer sıkıntıların yanı sıra sektörde olumlu gelişmelerin de olduğunu ifade eden BTSO Ayakkabı ve Deri Sektörü Meclis Üyesi Altuğ Gencer de, “Ayakkabıcılık 2018’i rekorla kapattı. 2019 yılında ise 1 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekor kırılacak. Sektör bu sene cari fazla verecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Daha sonra stantlar ziyaret edilerek ürünler incelendi.