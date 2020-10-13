Aydem Perakende, vadesi geçen elektrik borçlarını taksitlendiriyor

13 Ekim 2020

DENİZLİ-DÜNYA

Türkiye’nin önde gelen enerji gruplarından Aydem Enerji’nin kuruluşu olan Aydem Perakende, pandemi döneminde elektrik borcunu ödeyemeyen müşterileri için taksitle ödeme olanağı sağladı. Yapılan açıklamada 16 Ekim’e kadar başvuru yapanlara 5 aya kadar taksit, kredi kartına ise 9 ay taksit kolaylığı sağlanacağı belirtildi.

Elektrik tedarik şirketi olarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik sağlayan Aydem Perakende, Türkiye’nin pandemi mücadelesine katkı sağlamak amacıyla vadesi geçen elektrik borçlarının ödenmesinde taksit kolaylığı sağlama kararı aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada 1 Ağustos 2020 öncesi dönemlere ait vadesi geçmiş borçlar için 5 aya kadar vade seçeneği veya kredi kartına 9 aya varan taksitli ödeme imkanı sunulacağı, kredi kartı ile taksitli ödeme yapacak müşterilerin, işlemlerini web sitesindeki online işlemler sayfasından yapabilecekleri, kredi kartı dışında taksitlendirme talebi olan müşterilerin Müşteri İlişkileri Merkezlerine başvurarak taksitlendirme yapabilecekleri ifade edildi.