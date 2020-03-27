Aydemir: Sağlıkta üretim atağı için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız

27 Mart 2020

Samsun’da tıbbi cihaz üreticileri, korona virüsü ve benzeri biyolojik unsurlarla mücadele için gereken üretim ve AR-GE’nin koordine edilip desteklendiği bir “İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı” kurulmasını istedi. Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir tıbbi cihaz üreticileri olarak devlet tarafından ilaç ve tıbbi cihaz üretiminin koordine edilmesini ve desteklenmesini istediklerini belirtti.

Covid-19 gibi gelecekte karşımıza çıkabilecek tüm olumsuzluklara karşı Türkiye’de sağlıkta üretim atağının olması ve yerli sanayinin kurulması gerektiğini söyleyen Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, “Her zaman Çin ya da başka ülkelere bağlı kalamayız. Bizim yerli ve milli sanayimizin atağa geçmesi gerekiyor. Bizde MEDİKÜM olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Covid-19’un Türkiye’ye gelmesiyle birlikte sağlık alanında kullanılan cihazlarda ülkemizde kritik sağlık ekipmanları alanında bir üretim hamlesine yol açtı. Samsun’dan yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapan Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir ise, koronavirüsü ve benzeri biyolojik unsurlarla mücadele için ellerinden ne geliyorsa yapabileceklerini söyledi.

“Türkiye’ye İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı Kurulmalı Yoksa…”

Koronavirüsü gibi durumlara hazırlıksız yakalanmamak için İlaç ve Tıbbı Cihaz Sanayi Başkanlığı kurulması gerektiğini söyleyen MEDİKÜM Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, “Koronavirüsü nedeniyle gümrük çıkışlarımızı yapamıyoruz. 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ticaret yaptığımız ülkelerdeki insanlar evlerine kapanmak zorunda olduğu için ticari faaliyetler ve günlük yaşam sekteye uğradı. Bu nedenle bizim de ihracatımız yavaşladı. Aynı şekilde hammadde tedariklerimiz de yavaşlamış oldu. Sadece bizim sektörümüz değil tüm sektörlerde yavaşlamalar oldu. Önümüzdeki durumu ve bundan sonra olabilecek senaryoları da bir fiil koordine edecek, bu senaryolara göre önlemler alabilecek, üretimler yönlendirecek, AR-GE’ler yapabilecek bir başkanlık olmak zorundadır. Koronavirüs gibi durumlara hazırlıksız yakalanmak istemiyorsak İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı kurulmalıdır yoksa bir şişe kolonyaya dahi muhtaç kalabiliriz” diye konuştu.

“Koronavirüsü Birkaç Aydan Fazla Sürerse Büyük Bir Tedarik Yetersizliği Olacak”

Koronavirünün birkaç aydan fazla sürerse büyük bir ölçüde tedarik yetersizliği olacağını ifade eden Başkan Aydemir, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de haddinden fazla bir panik hali var. Bu durum böyle devam etmez. Ticari faaliyetler hiçbir zaman sıfırlanamaz çünkü sıfırlandığı zaman hayat felç olur. İhtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde düzenin devam etmesi gerekiyor. Vatandaşların ise olabildiğince tedbirli olması gerekmektedir. Herkes maskesini, eldivenini takıp temizliğe önem vermeli. Koronavirüs dünya genelinde birkaç aydan fazla sürerse büyük bir tedarik yetersizliği olacaktır. Bu ise altından kalkınacak bir durum değil. Virüsten kaçarken insanlar temel ihtiyaçlardan kaçamaz ve bu temel ihtiyaçların ise düzenli bir şekilde akışının sağlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Yerli Ve Milli Sanayi Atağa Geçmeli”

Yerli ve milli sanayi alanında atak yapılması gerektiğini belirten Aydemir, “Eskiden insanların önem vermediği maskeleri şimdi arar oldu. Bu dönemde ise dikkate almadığımız maskelerin, kolonyoların ve diğer ürünlerin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Bugün Covid-19 çıktı ama ilerde Covid-20 ya da Covid-2021 çıkabilir. Bizim bu gibi durumlara hazırlıklı olabilmemiz için ilaç ve tıbbi cihaz üretiminin bir başkanlıkla üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı kurulmalı ve tüm işlerimiz oradan takip edilip yönetilmelidir. Solunum cihazı, EKG cihazı ya da diğer cihazlar elbette yapılır ama bunların bir merkezden koordine edilmesi gerekiyor. Bugün bu cihazlara ihtiyaç var ama yarın ihtiyaç olmadığı zamanda devlet bu sektörleri ayakta tutmalı. Bugün biz koronavirüsü ile ilgili testleri yapan kitleri, ilaçları ve cihazları Çin’den getiriyoruz. Her zaman Çin ya da başka ülkelere bağlı kalamayız. Bizim yerli ve milli sanayimizin atağa geçmesi gerekiyor. Bizde MEDİKÜM olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.