“Aydın-Denizli Otoyolu’nda inşaata başlamayı hedefliyoruz”

07 Ağustos 2020

OSMAN NURİ BOYACI- DENİZLİ

Denizli’ye incelemeler ve ziyaretler için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temmuz ayında ihalesi yapılan Aydın Denizli Otoyolu’nun ihale sürecinin sonuçlanmak üzere olduğunu açıkladı. Denizli programının ilk ayağında yüzde 97’si tamamlanan Honaz Tüneli’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı. İnceleme gezisine Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Ak Parti Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız da katıldı.

Honaz Tüneli’nin içini gezen, işçilerle fotoğraf çektiren Karaismailoğlu, 14 kilometrelik Denizli Çevre Yolu Projesi kapsamında inşaatı süren tünelin 2 bin 600 metre uzunluğunda iki tüpten oluştuğunu belirterek, “2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda memleketimizin her köşesinde hizmetlerimiz devam ediyor. Bütün hedefimiz vatanımızın her köşesini dünya ile bağlamak ve sorunları hallederek vatandaşımızın hizmetine sunmak. İnşallah bu yıl içerisinde tünel imalatları bitecek. Bağlantı yollarıyla birlikte önümüzdeki yıl burayı Denizlililerin hizmetine açmayı planlıyoruz. Şu anda şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yolu bu yapacağımız çevre yoluna transfer ettikten sonra Denizlililer bir nebze daha olsun nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacak. Vatandaşlarımız, hem zamandan hem yakıttan tasarruf edecekler” diye konuştu.

“Otoyolun ihale onay süreci sonuçlanmak üzere”

Bakanlık olarak Denizli’de devam eden 14 projeleri olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, ihale süreci iki yıl süren Aydın-Denizli Otoyolu hakkında da açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, “Denizli’yi ve bölgeyi ve bölgeyi çok yakından ilgilendiren Aydın-Denizli Otoyolu ihalesini geçtiğimiz temmuz ayında yaptık. Onay süreci devam ediyor, sonuçlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp, 2022 yılı içerisinde Aydın-Denizli Otoyolunu tamamlamayı hedefliyoruz. 163 kilometreden oluşan yolun 140 kilometresi ana gövde 2 çarpı 3 şeklinde bağlantı yollarında 23 kilometre 2 çarpı 3 şeklinde toplamda 163 kilometrelik yol bölgeye büyük bir rahatlık ve büyük bir katkı sağlayacak. Önemli bir proje. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlayıp bölgeyi ve güçlü Denizli'yi daha da güçlendirecek projenin bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, tüneldeki incelemelerinin ardından Denizli Valiliği’ni ziyaret etti, burada İl Yatırım Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Karaismailoğlu, Çivril ilçesinde cami açılışına katıldıktan sonra Uşak’a gitti.