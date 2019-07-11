Aydın, Orhaneli Termik Santrali’ni meclise taşıdı
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Orhaneli’de faaliyet gösteren Orhaneli Termik Santrali’nin vatandaşların sağlığını ve çevreyi bozacak şekilde üretim yaptığını öne sürerek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a önerge verdi.
BURSA (DÜNYA) - 1992 yılında Orhaneli’de kurularak faaliyete geçen Orhaneli Termik Santrali’nin vatandaşların sağlığını ve çevreyi bozacak şekilde üretim yaptığını öne süren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bölge halkından gelen şikayetleri TBMM gündemine taşıdı.
Erkan Aydın, 22 Haziran 2015 tarihinde özel şirkete devredilen santralin baca filtrelerinin çalıştırılmadığının gözlemlendiğini savunarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a önerge verdi. Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın ve Bursa Tabip Odası’nın yaptığı incelemeler sonucunda bölgede kanser oranlarının arttığına ve bölge tarımının olumsuz etkilenmesine dikkat çeken Aydın, şirketin maliyet nedeniyle yeniden santralin filtrelerini devre dışı bıraktığı ve herhangi bir denetim yapılmadığı iddialarını dile getirdi.