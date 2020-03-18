Aydın: Trabzon’da taşkın riskini azaltıyoruz

18 Mart 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2020 yılları arasında Trabzon'a önemli yatırımlar yapıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içmesuyu tesisleri ile 314.246 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 60 milyon m³ içmesuyu temin ediyoruz. Trabzon ilimizde işletme halinde bulunan Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisleri İyileştirmesi işi ile birlikte inşa halinde bulunan Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Trabzon İçmesuyu İsale Hattı işlerimiz mevcuttur. Trabzon İçmesuyu İsale Hattı inşaatı işi ile birlikte, Atasu Barajı kaynağından alınacak su 91,25 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Trabzon şehir merkezine yıllık 73 milyon m³ içmesuyu verilecektir. Söz konusu işte %80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi ile birlikte de Günlük arıtma kapasitesi 200.000 m³ olan tesis ile Trabzon menba kalitesinde su verilecektir. Öte yandan Trabzon ilimizde Trabzon Atasu Barajı Atıksu Arıtma Tesisleri ile birlikte Günlük arıtma kapasitesi 500 m³ olan tesis ile Atasu barajı havzasının atıksularının arıtılması sağlanmaktadır. Tesis 2019 yılında hizmete alınmıştır ''dedi.

'Trabzon’un gözbebeği, Atasu Barajı'

Trabzon ilimizin gözbebeği olan Atasu Barajı ile şehrin içmesuyu ihtiyacı önemli oranda karşılanmaktadır. Barajın temelden yüksekliği 118 metredir. Baraj, 36 milyon m³ su biriktirme hacmine sahiptir. 2012 yılında hizmete alınmıştır. Trabzon ilimizde ayrıca inşa halinde 1 adet HİS göleti bulunmaktadır. Trabzon Karakaya Barajının ise planlama çalışmaları devam etmektedir. ‘dedi.

'Taşkın Koruma Tesisleri ile halkımız ve toprağımızı koruduk'

Trabzon’un en önemli problemlerinden birisinin sel ve taşkınlar olduğunu açıklayan Genel Müdür Aydın, “2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 98 dere ıslahı ile Trabzon şehir merkezi, 195 adet yerleşim yeri ve 9.730 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Halen devam eden 17 adet dere ıslah çalışmamız mevcuttur. Bunlardan biri Of Solaklı Vadisi Taşkın Koruma, Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi İkmali işidir. % 21 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı söz konusu iş tamamlandığında, Of ilçesi taşkınlardan korunacaktır. Bir diğer işimiz ise % 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan Araklı Karadere Vadisi Islahı 2.Kısım işidir. Söz konusu iş tamamlandığında Araklı ilçemizde taşkın riskleri azaltılacaktır. ‘dedi.