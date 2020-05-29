Aydoğanlar Ilgaz İnşaat, beklentilere marka projelerle yanıt veriyor...

29 Mayıs 2020

Aydoğanlar Ilgaz İnşaat Kurucu Ortağı Mehmet Aydoğan, ağırlıklı olarak konut inşaatı yapan firmalarının Türkiye’nin marka kentine marka projeler kazandırma vizyonuyla çalıştığını ifade etti. Son dönemde geliştirdikleri projeler hakkında bilgi veren Mehmet Aydoğan, Capella Park projesi ve bu projeye özel Ilgaz İnşaat ile yaptıkları ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ilgaz İnşaat şehrimizde gerçekleştirdiği çok çeşitli branşlarda ve büyük çaplı inşaat projelerinde ses getirmiş bir aile firmasıdır. Bu projede iki köklü firmanın güç birliği yapması ise, şehrimize değer katacak olan Capella Park gibi büyük ölçekli bir yaşam biçiminin hızla gerçekleşmesine olanak sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Capella Park, konfor ve fark yaratacak”

Mehmet Aydoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi karşısında Gençlik Bulvarı üzerinde Aydoğanlar Ilgaz İnşaat tarafından yapımına 2017 yılında başlanan ve inşaat çalışmalarında sona gelinen, Eskişehir’in en büyük konut projelerinden birisi olan Capella Park ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Capella Park Eskişehir projesi 230 konut ve 41 iş yeri ile 110 odalık bir otel kompleksinden meydana geliyor. Toplam 85 bin metrekare inşaat alanına sahip proje içerisinde 4 blok üzerinde 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 plan tiplerine sahip seçenekler yer alıyor. Daire planları ve ayrıca ortak kullanıma ait kat holleri oldukça ferah ve konforlu bir şekilde projelendirildi. Öyle ki asansörden indiğinizde kendinizi bir apartman da değil lüks bir otel de gibi hissedeceksiniz. Ayrıca her bloğun ayrı ayrı lobi ve resepsiyon alanı mevcut. Güvenlikli bir site hayalini kuranlar Capella Park’ta aradığını bulacaklardır diye düşünüyorum. Proje içerisinde yüksek standartlı sosyal donatılar, yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, fin hamamı, spa, kreş, çocuk oyun alanı, oto yıkama servisi ve her konut için yerleri tahsis edilmiş 2, 3, 4’er araçlık kapalı otopark imkanları yer alıyor. Dairelerin içerisinde ise, akıllı ev sistemleri, zeminden ısıtma, birinci sınıf ithal ankastre setler, lüks lake mobilya ve kapılar, lüks giyinme odaları, mobilyaları, fiber internet altyapıları, cam balkon uygulamaları, ithal duvar kağıdı uygulamaları ve daha birçok yaşam kalitesini artırıcı unsur mevcut. Tüm bunlara ek olarak zemin kotunda açık avm konseptinde çeşitli mağaza, yeme içme ve market markalarına ev sahipliği yapacak olması Capella Park'ı sıra dışı bir düzeye yerleştiriyor. Bu açık avm'nin kendisine ait açık otopark imkanı da dikkate değer bir özellik. Capella Park, ulaşım açısından da çok avantajlı bir noktada. Toplu taşıma duraklarına çok yakın. Ayrıca yakınındaki çevreyolu sayesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışanların konfor ve rahatlık beklentilerini karşılayacak nitelikte.”

Capella Park’ın konumlandığı alan hakkında da bilgi veren Mehmet Aydoğan, “Hem hastane hem üniversite yanı başınızda. Bu bölge Kent Orman’a yakınlığı ile sakinlik ve temiz havayı bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Atatürk Bulvarı, Vişnelik ve Sümer Mahallesi gibi şehrin köklü ve gözde yaşam yerleri arasında konumlanıyor” dedi.