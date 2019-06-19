Aylık 4 bin 500 TL bursla staja başladılar

19 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, Bursa Uludağ Üniversitesi için TÜBİTAK tarafından 2244 Sanayi Doktorası Programı kapsamında 55 kontenjan onaylandığını açıkladı.

15 bursiyerlerinin bulunduğunu kaydeden Enstitü Müdürü Prof. Dr. Eren; “40 yeni bursiyerimiz de başlayacak. 2244 Programı; gerek öğrenci için, gerek üniversite için gerekse de sanayi kuruluşları için çok büyük bir avantaj. Öğrenciler hem uzmanlıkları konusunda kendilerini doğrudan sanayinin içerisinde geliştiriyorlar hem de piyasa koşullarına göre iyi bir maaş alarak, iş garantisini de aynı anda kazanmış oluyorlar. Öğrencilerin aylık 4 bin 500 TL burs için önce bizim üniversitemizde doktora ya da bütünleşik doktora öğrencisi olması gerekiyor. Şuanda doktora, bütünleşik doktora ve yatay geçiş ilanlarımız açık. 25 Temmuz’a kadar başvuru alacağız Ağustos ayında bir kez daha lisansüstü öğrenci ilanına çıkacağız. Bursa’nın en prestijli kuruluşları ile proje odaklı doktora çalışmalarını yürütme şansı da yakalamış oluyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz doktora sonrası proje yapılan kuruluşta 3 yıl çalışma garantisi de almış oluyorlar. Bu program sayesinde hem unvan, hem burs hem de iş kazanmış olacaklar” diye konuştu.