Bafra'da istişare toplantısından 'trafik' çıktı

19 Mart 2020

Samsun’un Bafra ilçesinde görev yapan Oda ve Borsa Başkanları ile meslek odaları ilçenin sorunlarını bir masa etrafında tartıştı.

Bafra’da görev yapan Oda, Borsa ve Meslek Oda Başkanları Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen ve ilçe Belediye Başkanı Hamit Kılıç katılımları ile Öğretmenevinde bir araya geldi. Toplantının Koordinatörlüğü yapan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak için bir araya geldiklerini belirterek “ ‘İlçemizin ve Bölgemizin sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunların istişarelerin sonucunda çözüm önerileri haline getirmek biz meslek kuruluşu temsilcilerinin en önemli sorumluluklarından birisi. O nedenle Bugün toplantımıza bizlerle istişarelerde bulunmak ve ortak akıl üretmek için Kaymakamımız Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanımız Hamit Kılıç’da katılımlarıyla bir araya geldik.” dedi.

Geçmiş toplantılarda dile getirilen sorunların da yeniden ele alındığı toplantıda ilçenin özellikle trafikte yaşadığı sorunu ve çözüm yolları tartışıldı. Programa Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Şoförler Odası Başkanı Başkan Yardımcısı Adem Aydın, Marangozlar Odası Başkanı İlhan Erken, Terziler Odası Başkanı İlyas Aşçı, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Bakkallar Odası Başkanı Aziz Öztürk, Kunduracılar Odası Başkanı Sedat Göbeloğlu, Berberler Odası Başkanı İmdat Akay, Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Karafazlıoğlu, Elektrikçiler Odası Başkanı Bülent Kulaksız, Fırıncılar Odası Başkanı Temel Bektaş, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Topuz katıldı.