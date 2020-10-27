Bağyurdu OSB’de 12 fabrika yolda

27 Ekim 2020

İZMİR-DÜNYA

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde (BAYOSB), sanayiciler ekonomideki iniş çıkışlara, kur artışlarına ve pandemiye rağmen yatırım yapıyor. BAYOSB Başkanı Aydın Telseren; BAYOSB’un lojistik avantajları, düzenli gelişimi ve yeşil OSB kimliği ile ilgi çekmeye ve yatırım almaya devam ettiğini söyledi. Bölgenin, yeni fabrikalarla ülkeye daha çok katma değer kazandırarak, istihdam sağlayacağını ifade eden telseren, “5 fabrika inşaatının sürdüğü bölgemizde 4 parselde bu yıl, 3 parselde de 2021’de başlayacak fabrika inşaatlarının tamamlanması ile çalışan sayısı yaklaşık 2 bine ulaşacak” dedi.

Pandemi döneminde de yatırımların sürdüğü bir OSB olarak aralıksız çalışmaya devam ettiklerini belirten Telseren, pandemi nedeniyle ekonomilerde küçülme yaşandığına işaret etti. Telseren, “Ancak bu gidişi döndürmek ve tekrar büyüyen ekonomiler arasına girmek zorundayız. Bunun için de yatırımların sürmesi gerekiyor” dedi. Halihazırda 5 fabrika inşaatının devam ettiğini söyleyen Telseren, “Toplam 60 bin metrekare alanda, 48 bin metrekare inşaat devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar 4 fabrika inşaatı daha başlayacak. Yeni tesisler için toplam 40 bin metrekare alanda 28 bin metrekare inşaat daha yapılacak” diye konuştu.

2021 yılı içinde 3 fabrika inşaatı için hazırlıkların yapıldığını da vurgulayan Telseren, “2021 yılı için toplam 75 bin metrekare alanda 50 bin metrekarelik inşaat öngörüllüyor. 2020 ve 2021 BAYOSB için yatırım yılları oldu” dedi.

Otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu olan Dönmez Debriyaj firmasının da üretime başlaması ile bölgede çalışan sayısının bini geçtiğini ifade eden Telseren, “Şu an fabrika inşaatları süren Tekpan, Cebir Ambalaj, Bağyurdu Geri Dönüşüm, Mert Çelik ve Simya Metal tesisleri de 2021’in başında üretime başlayabilir seviyeye geldi. Bu tesislerimizde de üretim başladığında istihdam rakamımız da yükselecek” diye konuştu.

“2021’de 2 bin kişilik istihdama ulaşmayı hedefliyoruz”

Bölgede şu an 23 firmanın faaliyette olduğunu, 5 firma inşaatının da tamamlanması ile faal fabrika sayısının 28’e çıkacağını belirten Aydın Telseren, “70’e yakın sanayi parselinin bulunduğu BAYOSB ilgi gören yeşil OSB olarak yatırımcıları çekmeye devam ediyor. 2021 yılı sonunda 2 bin kişinin istihdam edildiği bir bölge olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.