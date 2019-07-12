Bahar, Ekici Peyniri kutladı

12 Temmuz 2019

ANTALYA/DÜNYA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 42 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretimini sürdüren, 62 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan firma, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinin 226’ncı sırasında yer aldı. Ayrıca merkezi Antalya dışında olan ancak üretimini Antalya OSB’deki tesislerinde sürdüren Öztiryakiler, Türk Ytong ve Özgörkey Otomotiv Antalya OSB’nin İSO İkinci 500 listesindeki diğer firmaları oldu.

"Çabamız bu sayının artması için"

İSO İkinci 500’deki Antalya firması sayısını artırmak için çalıştıklarını belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Ekici gibi Antalya’nın medarı iftiharı bir firmanın, İSO İkinci 500’deki yerini koruduğunu öğrenmek, bizler için gurur vesilesi oldu. İSO 500’de 6 firma ile temsil edilen Antalya’nın, aynı başarıyı ikinci 500’de de yakalaması, sektörümüzün ve kent ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük bir öneme sahip. Dileğimiz ve çabamız, bu sayının her geçen yıl katlanarak artmasıdır" dedi.

"Kahramanlık örneği"

2018’in ekonomik açıdan zor bir yıl olduğunu hatırlatan Ali Bahar, şöyle konuştu:

"İSO ikinci 500 arasında yer alan firmalarımızın elde ettiği başarı, sıradan bir başarı olarak görülmemelidir. Sanayiciliğin, çılgınlığa eş değer olduğu mevcut koşullarda; üretmenin, istihdam sağlamanın, katma değer oluşturmanın ve bunu sürdürülebilir kılmanın ne denli zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu yaşamayan bilemez. Sürekli fırtınalı denizde ilerleyen bir kaptanın, gemisini ve yolcularını sağ salim limana ulaştırması ne anlam ifade ediyorsa, sanayicilerimizin elde ettiği başarı da buna benzer bir kahramanlık örneğidir. Omuzlarındaki onca yüke, henüz çözüme kavuşmamış onca soruna, ekonomimizdeki kırılganlığa ve belirsizliğe rağmen, böylesi önemli bir başarıya imza atan tüm firmalarımızı, bu süreçte çok önemli bir role sahip değerli çalışanlarını, yönetim kurulları nezdinde kutlar, başarılarının daim olmasını ve artarak sürmesini dileriz"