BAİB'de deprem: Yönetim kurulunda 6 asil ve 6 yedek üye istifa etti

15 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

İstifa eden BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan, yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Duran, Erol Gür, Bahadır Erdoğan, İsmail Özandaç, İsmail İsmailoğlu, Yönetim kurulu yedek üyeler Ferda Durdu, Sait Altun, Kadir Köklü, Emrah Karaalp, İbrahim Dedeli ve Osman Ekinci ile Denetim Kurulu üyeleri Necmi Bahçeci, Günseli Çobanoğlu ile Mustafa Dimen kamuoyuna yaptıkları ortak açıklamada, yönetim kurulunda derin ayrılıkların olduğunu belirterek görevlerinden ayrıldıklarını bildirdiler.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi.

''BAİB, Antalya, Burdur ve Isparta bölgelerinde ihracat gibi milli bir meselenin sevk ve idaresi ile birlikte temsilinden mükellef saygın ve köklü bir kuruluştur.

2 yıl önce büyük bir heyecan ve yüksek motivasyon ile göreve gelen tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimlerini birlik nezninde Batı Akdeniz ihracatçılarının hizmetine sunmak ve köklü kuruluşun işlevselliğini artırmak adına hiç vakit kaybetmeden çalışamaya ve proje geliştirme başlamıştır.''

Geride kalan 2 yılda proje geliştirme ve uygulamanın yanı sıra biriliğin sevk ve idaresi ile temsilinde ortaya konan vizyonun yönetim kurulunda derin ayrılıkların oluşmasına yol açtığı belirtilen açıklama özetle şöyle.

''Bu durum birliğin sağladığı faydayı minimumun da altına indirecek kadar zaafiyete neden olmuştur. Sonuç olarak bu nahoş ortamda yönetim kurulunda görev yapma imkanı ortadan kalkmıştır. İşlevsizliğin had safhada, kişisel hırs ve menfaatlerin ön planda olduğu bir ortamda görevde kalma ısrarının sorumlusu olduğumuz şehirlere, sektörlere ve ihracatçılarımıza zarar vereceği düşüncesiyle denetim kurulu üyesi asil ve yedek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte 4 yıllığına seçilmiş olduğumuz tüm görevlerimizden 15.05.2020 tarihinden itibaren ayrılıyoruz.''

BAİB Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bulut ise görevlerinden istifa edenlerin tavrını doğru bulmadığını söyledi. İstifa ederek BAİB'in yıpratıldığını ifade eden Bulut, ''Yönetimde bir hata bir kusur olmuş ise bu oturulur kendi aramızda tartışılırdı. Ben ne başkan Hakkı Bahar ne de istifa edenlerin tarafındayım. Ben taraf değilim. Ama istifa etmek de yanlış. Bu davranış ihracatçıya, BAİB'e zarar verir'' dedi.

BAİB yönetim kurulu üyeleri Abdullah Bulut, Hatice Öz ve Vahit Uçak'ın ise görevlerinden istifa etmediği öğrenildi.

İstifaların ardından gelişen süreç konusunda en son kararı Ticaret Bakanlığı verecek.