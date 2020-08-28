Bakan Pakdemirli’den ÇAYKUR’un Tirebolu fabrikasına ziyaret
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin izlerinin silinmesi için yürütülen çalışmaları yerinde izledi. Pakdemirli, ÇAYKUR Tirebolu fabrikası ve Çay Satış Mağazası’nı da gezdi.
NECATİ TUZCU-GİRESUN
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’da meydana gelen sel felaketinin
izlerinin silinmesi kapsamında bölgedeki çalışmaları yerinde izledi.
Dün Sabah saatlerinde Giresun il merkezinde TMO 2020 yılı fındık alım törenine katılan
Bakan Pakdemirli, ardından Giresun’da meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi
kapsamında bölgedeki çalışmalarını sürdürdü. Pakdemirli, selden zarar gören Espiye
ilçesi Soğukpınar beldesinde incelemelerde bulundu.
Bölgede yaptığı incelemeler esnasında ÇAYKUR Tirebolu fabrikasına uğrayan Pakdemirli burada Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından karşılandı. 81 ilde 81 satış mağazası projesi kapsamında ikinci olarak Tirebolu’da açılan ÇAYKUR Çay Satış
Mağazası’nı gezen Pakdemirli, Alim’den bilgi aldı. Pakdemirli, “Giresunlu çay üreticilerimizi bin bir emekle, alın teriyle ürettiği çay, Tirebolu’daki ÇAYKUR fabrikamızda değerleniyor” dedi.