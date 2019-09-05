Bakanlık, doğru bilinen yanlışları düzeltmek için harekete geçti

05 Eylül 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’de bulunan uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile geçici koruma altındaki bireylerin ve ev sahibi toplumun sosyal uyuma ilişkin yaşadıkları zorlukları, bakış açılarını anlamak, sosyal uyuma yönelik illerde yürütülen faaliyetleri ve yaşanan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla düzenlenen “Uyum - Biz Bize Sohbetler” etkinliğinin 6’ncısı Bursa’da yapıldı.

Göçmen grupların yoğun olarak yaşadığı illerde düzenlenen toplantının Bursa ayağına Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, GİGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Bursa İl Göç İdaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen’in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, yerel ve yabancı kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte; Sosyal Uyum Alanında Yürütülen Faaliyetler, Birlikte Yaşam Kültürü, STK ve Belediyelerin Sosyal Uyumdaki Rolü ve Sosyal Uyum Alanında Mevcut Yerel Çalışmalar konularında sunum yapılırken, toplumun her kesiminden insanların katılımı ile sosyal uyumda yaşanan güçlükler, tavsiyeler ve öneriler masaya yatırıldı.

“Doğru bilinen yanlışları topluma anlatmamız gerek”

“Göçün en önemli konularından biri uyum” diyen Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, “22 ilde Uyum Buluşmaları kapsamında 7 bin 500 kişiye ulaştık. Proje tamamlandığında 10 bin kişiyi hedefliyoruz. 2020 Nisan ayına kadar yaklaşık 120 faaliyet yapılacak. Önümüzdeki hafta Adana, Mersin, Hatay’da imamlar ve öğretmenlerle ilgili çalıştaylar düzenlemeye başlayacağız. 7 bölgede tüm kamu kurumlarının katılımıyla Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum konularında çalıştaylar planlanıyor. Özellikle doğru bilinen yanlışları topluma anlatmamız gerekiyor. Ekim ayında genel davranış kuralları, birlikte yaşam kültürü noktasında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir seferberlik ilan edeceğiz ve Türkiye’de yaşayan tüm Suriyeli kardeşlerimize bir eğitim programı düzenleyeceğiz” dedi. Kadıoğlu, Türkiye’de 4 milyonun üzerinde yabancı bulunduğunu, bunun 3 milyon 600 binini Suriyelilerin oluşturduğunu, Bursa’da da 150 binin üzerinde kayıtlı Suriyeli yaşadığını, diğer uyruklarla birlikte ilde yaklaşık 250 bin yabancı bulunduğunu açıkladı. Kadıoğlu, STK’lar, akademisyenler, muhtarlar, yerel basın ve kamu kuruluşlarıyla tüm bölgelerde işbirliği içinde çalıştaylar düzenleyeceklerini kaydetti.

“Bu insanların burada kalıcı olacağı yönünde düşünceler var”

Toplumda genel olarak Türkiye’de yaşayan yabancıların kalıcı olacağı yönünde bir algı olduğuna işaret eden Aydın Keskin Kadıoğlu, zaman zaman yapılan bu tip etkinliklerin buna yönelik bir hazırlık olarak değerlendirildiğine işaret etti. Kadıoğlu, toplum içinde doğru bilinen yanlışları düzeltmek için yoğun çaba sarf ettiklerine vurgu yaparak, “Şu an günlük yaşamın içinde birlikte yaşadığımız, misafir ettiğimiz kardeşlerimizle birlikte yaşam kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Nefret söylemleri olduğu, sosyal tansiyonun yükseldiği gibi söylemler oluyor ama milletimizin geçmişinde de böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Bireysel olarak kamu kuruluşlarıyla yaşadıkları sıkıntılar ve almış oldukları hizmetlerle ilgili bilgi eksiklikleri var. Yaşanan bu ve benzeri sorunların çözümü için konuları ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti iç göçü yaşayan ve bu konuda tecrübesi olan bir millet. Bu tecrübe ve tarihsel birikimle beraber sorunları aşacağımızı düşünüyoruz. Türkiye’de şu an 4 milyonun üzerinde yabancı var. Bunun 3 milyon 600 binini Suriyeliler oluşturuyor. Bursa’da da 150 binin üzerinde kayıtlı Suriyeli var. Diğer uyruklarla birlikte yaklaşık 250 bin yabancı bulunuyor” açıklamasını yaptı.