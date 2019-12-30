Bakılan’da hedef ihracat

30 Aralık 2019

Ayşe KAYTAN UÇAK

Bakılan Kuruyemiş Gıda Unlu Mamül ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Genel Müdürü Nuri Bakılan, 1979 yılında perakende sektöründe faaliyete başlayan firmalarının 1996 yılında üç kardeşten oluşan aile şirketine dönüştüğünü aktararak, “Daha sonrasında ise toptan ve perakende sektöründe ilerleme kaydedip kurduğumuz şirketi geliştirdik. 2011 yılında ise Balbella markası adı altında çikolata ve draje sektöründe faaliyet göstermeye başladık” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde ek kapasite artırımlarıyla birlikte toplam 7 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan Bakılan, “Kuruyemiş sektöründe ‘Balkanlı’ , ‘Famiyy’ çikolata sektöründe ise ‘Balbella’ isimleriyle üç farklı markaya sahibiz. Kent merkezinde üç satış mağazasına sahip olan firmamız, iç pazarda sıcak satışlarla faaliyetlerini sürdürüyor. Fabrikamız kuruyemişte yıllık 2000 ton, çikolatada ise 500 ton üretim hacmine sahip” dedi.

Kurulduğu günden bu yana ürünlerinin aynı kalite ve lezzette ürettiklerini söyleyen Bakılan, “Kuruyemişte ürünleri kavurma, eleme, tuzlama ve pişirme işlemlerinden geçirip, son olarak paketleme işlemlerini yapıyor ve müşterilerimize ulaştırıyoruz. Şekerleme de ise kuruyemişlerin üzerine kattığımız çikolatalarla ürünleri draje hale getiriyoruz. Ağırlıklı kuruyemiş ve çikolata üretiyoruz. Çok çalışıyor ve yeni ürünler, farklı tasarımlar ile Ar-Ge çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.



Firmanın zaman zaman ihracat yaptığını belirten Bakılan, “Birkaç kere ihracatımız oldu. Daha çok iç piyasaya ağırlığımızı veriyoruz. Ulusal markalarla çalışıyoruz. Ancak yakın zaman için ihracatla ilgili düşüncelerimiz var. Uzun vade hedeflerimiz arasında, Türkiye çapında daha fazla genişlemek ve ihracat yapmak yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Çekirdekte yerli üretim artırılmalı”

Türkiye’nin çekirdek, ceviz ve badem ihtiyacının büyük bir bölümünü ithalat ile karşılandığını belirten Bakılan şunları kaydetti: “Son üç senedir Türkiye’nin çekirdek ihtiyacının büyük kısmı Çin’den karşılanıyor. Çin’in çekirdeği kaliteli olunca yerli ürün üretimi düştü. Geçen sene tohumu Çin’den gelmek şartı ile bu denendi ve başarılı olundu. Çin ile aynı kaliteyi yakaladık. Türkiye’de yılda 150 bin ile 200 bin ton arasında çekirdek tüketiliyor. Türkiye’de eğer üretim artarsa artık Çin’den çekirdek alımı olmaz diye düşünüyorum.”