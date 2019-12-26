Balcıoğlu, KSÜ’de “Başarının Temeli Sevgi” başlıklı konferans verdi

26 Aralık 2019

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

KSÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. Kahramanmaraş’a önemli yatırımlar kazandıran başarılı iş adamı Şahin Balcıoğlu’nu üniversitemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, Balcıoğlu’nun hayat ve iş tecrübelerinin anlatılacağı konferansın öğrenciler için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.



İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan da kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirerek konferans davetlerine icabet eden Şahin Balcıoğlu’na ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.



Açılış konuşmalarının ardından KMTSO Başkan Yardımcısı ve Çabasan Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu “Başarının Temeli Sevgi” başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.

Sevginin başarıya ulaşmanın en önemli anahtarı olduğunun altını çizen Balcıoğlu, öğrencilerle iş ve ticaret yaşamında karşılaşılan güçlüklere ilişkin deneyimlerini paylaşarak hem iş hayatında hem de özel yaşamda başarılı olmak için hedefler koymak gerektiğini söyledi. Bu hedefler doğrultusunda ilerlemenin hayattaki başarının sırrı olduğunu, sevgi odaklı çalışma hayatının başarıyı getirdiğini söyledi.