Balık sezonu başladı, palamutta bolluk bekleniyor

01 Eylül 2020

NECATİ TUZCU-RİZE

Balıkta 2020-2021 av sezonunun başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Rize'nin tüm limanlarından ayrı ayrı denize açılan balıkçılar geçen yıl eli boş dönmüş, umduğunu bulamamıştı. Bu yıl ise günün ilk ışıklarıyla kasalar dolusu palamutla limana dönen balıkçılar palamut bolluğu olduğunu dile getirerek, fiyatların ucuz olacağının sinyalini verdi.

Palamutun bu yıl bol olduğunu ama hamsinin olmamama ihtimali bulunduğunu dile getiren balıkçı Kenan Yavuz, "İlk gün olmasına rağmen bereketli. Gırgırlar 200-300 kasa balık aldılar. Balık daha büyüyecek, şişecek. Özellikle palamut açısından balıkçılığı bu sezon iyi görüyoruz, bereketli geçeceğini tahmin ediyoruz. Anca hamsi az olabilir. Palamutun olduğu yıl hamsi olmuyor. Palamutta etli ve doyurucu bir balık. Bu yıl herkes yiyecek yani. Pandemi sürecinde olduğumuz için bağışıklık sistemine de verimli bir balık. Protein açısından da değerli" dedi.

Balıkçı esnafı Müstekim Hızır da, "Umutluyuz. Bu yıl vatandaş kaliteli ve iyi bir fiyata balık yiyecek. Fiyatları ilk gün olmasına rağmen iyi. Deniz bu yıl bereketi ile geldi diyebilirim. Vatandaşların da bundan en iyi şekilde yararlanacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl her kesimden vatandaşın balığa doyacağını dile getiren balıkçı Sami Öz de "Sezonun ilk günü olmasına rağmen bayağı bir balık geldi. Karadeniz'de balık var. Trabzon, Giresun, Samsun, Rize, Artvin'in Hopa ilçesinde bol balık avlandı” diye konuştu.