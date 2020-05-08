Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 600 dönüm arazide ekim yapacak

08 Mayıs 2020

Halim ASLAN /Balıkesir



Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, tarımsal ve hayvansal desteklerini artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait 600 dönümlük arazide ilçe belediyeleri ve büyükşehir eliyle üretime başlanacağını, silajlık yem bitkisinden, ayçiçeğine, buğdaydan arpaya, yulaftan çavdara kadar ürünlerin ekimini yaparak, elde edilen ürünleri de bedelsiz olarak üreticilere sunacaklarını duyurdu. Ayrıca, yonca ve süt otu ekimi yapacak olan üreticilerin, tohum bedellerinin yüzde 50'sini Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacakları müjdesini de veren Başkan Yücel Yılmaz "Siz yeter ki üretin, biz destek olacağız." dedi.

Buzağı ölümlerini azaltmak için, her işletmeye yem katkı maddesi dağıtılacak

Öte yandan, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin en önemli gelir kaynaklarından biri olan buzağı ölümlerini azaltmak için daha önce uyguladıkları ve Türkiye’de örnek İl seçildikleri projenin bir benzerini bu süreçte de uygulayacaklarını dile getiren Yılmaz, küçük aile işletmelerindeki buzağı kayıplarını en aza indirmek amacıyla, her işletmeye özel yem katkı maddesinin dağıtımına da başlayacaklarını söyledi.

Türkiye’yi doyuran il olarak anılan Balıkesir’in tarımın bütün alt dallarında yaptığı üretimlerle, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinin başında geldiğini anımsatan Yılmaz, “Covid-19 hayatın genel akışında birçok aksamalara neden oluyor ancak ilimizde, bu aksamaların ve olumsuzlukların en az etkisi tarım sektöründe. An itibarıyla tarımda herhangi bir aksaklığın olmadığını, üretimin tüm hızıyla devam ettiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim” diye konuştu.

Süreçte mağduriyet yaşanmaması ve üretimin aksamaması için üreticiye olan desteklerini artırdıklarını, ildeki tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili, tüm oda ve birliklerle düzenli aralıklarla video konferans yöntemiyle bir araya geldiklerini aktaran Yılmaz. “İlimizde bazı ürünlerde ekim, bazı ürünlerde ise hasat döneminin geldiği tarım sektöründe, üreticilerimizi COVİD-19, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında alınacak tedbirler konusunda bilgilendirerek, 110 bin adet maske ve eldiveni de muhtarlıklar ve üretici örgütlerimiz vasıtasıyla kendilerine ulaştırdık” ifadelerini kullandı.