Balıkesir Merkez Havalimanı uçuşlara hazırlanıyor

28 Ocak 2020

Balıkesir Merkez Havalimanı’nda inşaat çalışmaları tamamlanarak, havaalanı açılış aşamasına geldi. 60 milyon TL yatırım yapılan ve 1 milyon yolcu kapasiteli planlanan havalimanı 6 bin 500 metrekare alanda hizmet verecek. Havalimanında üç uçaklık park yerine sahip apron, bağlantı ve iç yollar, garaj, itfaiye, ısı ve enerji merkezi, otopark ve nizamiye binası da yer alıyor. Yakın zamanda uçuşlara açılacağı vurgulanan havaalanının, yurtiçi ve yurtdışı seferleri için yeni bir tercih noktası olacağı dile getirildi.