Balıkesir Sanayi işletmelerinin üretim kapasitesi yüzde 7,5 artış gösterdi

11 Şubat 2020

Halim ASLAN/ Balıkesir



Balıkesir sanayi işletmeleri, 2019’da İmalat yaptıkları alanı belgelemek amacıyla 959 kapasite raporu alarak ülke genelinde üretim yapan işletme sayısı bakımından 16. sırada yer aldı.



Yine aynı yıldaki üretim kapasitesini de bir önceki yıla göre yüzde 7,5 oranında artırdı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan BASİAD başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ümit Baysal, “Balıkesir sanayi işletmelerinde mühendis ve teknisyen istihdamında artış yaşanırken, işçi ve idari personel istihdamında düşüş yaşandı” dedi.

2019’da imalat yapan 959 sanayi işletmesinde çalışan mühendis sayısının 1824 kişi ile bir önceki yıla göre yüzde 9, teknisyen sayısının ise 1986 kişiyle, yine bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 artış gösterdiğini kaydeden Baysal, usta olarak çalışanların sayısının da 2555 kişi ile bir önceki yıla göre yüzde 4’lük artış sağladığını söyledi. Öte yandan 25 bin kişi olan işçi sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 azaldığını dile getiren Baysal, 3751 kişi olan idari personel sayısının da yüzde 0.21 düştüğünü belirtti. İşletmelerin, toplam çalışan pozisyonunu gösteren, Kapasite Raporu başına yıllık değişimin ise bir önceki yıla oranla yüzde 5 azaldığını aktaran Baysal, üretim için Balıkesir’e gelen yabancı sermayeli şirket sayısının da 16 işletme ile bir önceki yıla göre, yüzde 33 artış gösterdiğini kaydetti.