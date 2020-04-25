Balıkesir Ticaret Odası'ndan ‘Esnafına Sahip Çık’ kampanyası

25 Nisan 2020

Halim ASLAN

BALIKESİR - COVID-19 salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak adına hem hükümet hem de kurumlar çeşitli destek programlarıyla ekonomiyi canlı tutmaya çalışıyor. Balıkesir Ticaret Odası da bu kapsamda yerel ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı korumak adına "Esnafına Sahip Çık" kampanyasını hayata geçirerek, ildeki firmalara destek olmak ve durma noktasındaki işlerini biraz olsun canlandırmak istiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, “Tüm sektörler salgının etkilerini derinden hissetmektedir. İlimizdeki yerel firmaların büyük çoğunluğu da alınan tedbirler çerçevesinde iş yerlerini ya kapattılar ya da çalışma sürelerini azalttılar. Çalışanları ise kimi ücretsiz izne çıkarıldı, kimi de kısa çalışma ödeneği kapsamında izinli.” dedi.

Sürecin devam etmesinin birçok iş yerinin kapanma noktasına gelmesi anlamı taşıdığını, bu durumda üretimin ve istihdamın azalacağını ve birçok ailenin de olumsuz etkileneceğini belirten Kula, “Balıkesir Ticaret Odası Organları olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte üyelerimizden, Meslek Komitelerimizden gelen talepleri en kısa sürede üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve ilgili Bakanlıklara ileterek çözüm bulma konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” diye konuştu.

"Alışverişini yerelden yap Balıkesir kazansın"

Kula sözlerine şöyle devam etti: "Ekonomik olarak zor şartlar yaşadığımız bu günlerde Balıkesirliler olarak alışverişlerimizi özellikle yerel firmalardan yapmamız büyük önem taşıyor. Yerel firmaların zor duruma düşmesi demek Balıkesir ekonomisinin zor duruma düşmesi demektir. Biz, vatandaşlarımızın alışverişlerinde, vergisini bu kente ödemeyen uluslararası veya ulusal markalar yerine, vergisini bu kente ödeyen, Balıkesirli firmaları tercih etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Yerel firmaların hem kendisi bu kentte yaşıyor, hem de yanında çalıştırdığı kişileri ilimizden istihdam ediyor, dolayısıyla ilimize katma değer ve istihdam sağlıyor.” dedi.

Yerel firmaların kazanmasının, Balıkesir’in kazanması, gelişmesi ve büyümesi anlamına geldiğini hatırlatan Kula, “Bu konuda gerek halkımızın, gerekse esnaf, sanayici ve tüccarımızın kampanyamıza destek vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Unutmayalım, bizler birlik ve beraberlik içinde çalışarak, birbirimize destek olmaya devam edersek, salgının etkilerini en aza indirecek ve birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.