“Balkan ülkeleriyle ticaretimizin gelişmesini istiyoruz”

06 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Olağan Genel Kurul’un ardından, güven tazeleyen Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.

Yeni dönem projelerini Bursa Valisi Yakup Canbolat’la paylaşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, “Geçtiğimiz dönemde tüm üyelerimizin katkılarıyla BALKANTÜRKEVİ’mizi tamamladık. En kısa zamanda, Türkiye’den ve Balkan ülkelerinden simgeler taşıyan BALKANTÜRK Parkımızı da tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.

BALKANTÜRKSİAD’ın Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkat çeken Tunakan, “Balkan ülkeleriyle olan ticaretimizin gelişmesini oldukça önemsiyoruz. Bunun için geçmiş dönem başladığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gerek yurtdışı gezilerimizle, gerekse de ülkemizde görev yapan büyükelçilerimizle yakın ilişkilerimizi sürdürüyor ve Bursa’mızı en iyi şekilde temsil ediyoruz” diye konuştu.

BALKANTÜRKSİAD’ın çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade eden Bursa Valisi Yakup Canbolat da, Balkanların Bursa için önemini bildiklerini ve BALKANTÜRKSİAD’ın da bu anlamda Bursa için güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaretin ardından BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat’a plaket takdim etti.