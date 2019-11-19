“Balkanlar 500 milyar dolarlık pazara sahip”

19 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRKSİAD, üyelerinin ticari ilişkilerini geliştirmek ve ihracatlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Ekonomi Zirvelerine hız kesmeden devam ediyor. Son Zirve’yi, Ekim ayında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te gerçekleştiren BALKANTÜRKSİAD, 19’uncu Ekonomi Zirvesi için Kuzey Makedonya ve Kosova’yı seçti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Kosova’da gerçekleşen 19. Ekonomi Zirvesi’ni değerlendiren BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, 500 milyar dolarlık bir pazara sahip olan Balkanların önemli bir ekonomik partner olabileceğine dikkat çekerek ilişkileri daha da geliştirmek gerektiğine vurgu yaptı. Tunakan şunları söyledi, “Öncelikli hedeflerimiz, Balkanlar’ın ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesi, Türkiye ve Balkanlar arasındaki ticari işbirliği olanaklarının geliştirilmesidir. Bu Zirve ile birlikte toplamda 19 Yurt Dışı Ekonomi Zirvesi yaptık. Böylece Balkanlar dahil olmak üzere Avrupa’da bir çok ülkeye ziyaretler yapıp iş olanakları aradık. Son olarak yaptığımız Zirve’de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Kosova’da temaslarda bulunduk ve aynı zamanda Bölgedeki tarihi yerleri de tekrardan gezme şansı elde ettik.”

“Kuzey Makedonya ve Kosova önemli fırsatlar sunuyor”

Ülkelerin ekonomi potansiyelini de değerlendiren Tunakan sözlerini şöyle noktaladı: “Kuzey Makedonya, iş gücünün yüksek olması, jeostratejik konumu, Avrupa Birliği’ne aday ülke olması gibi özellikleriyle yatırım yapılıp kazanç elde edilebilecek bir potansiyele sahip. Keza Kosova da yatırım için çok cazip bir ülke. Kosova, genç ve dinamik nüfusu, ucuz işçilik, düşük oranda kurumlar vergisi, gibi konular yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.”