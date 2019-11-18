Balkanlarla ilişkilerde “ekonomi” öne çıkacak

18 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan’ı Heykel’deki tarihi binada ağırladı. Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç’ın da katıldığı ziyarette konuşan konuk Bakan Elvin Hasan, Bursa’nın da Balkanlardan çok fazla göç aldığını, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’ya geldiklerinde kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi. Resmi rakamlara göre 2 milyon nüfusa sahip Makedonya’daki Türk nüfusun 80 bin civarında olduğunu kaydeden Hasan, “Yatarım için cazip bin ülkeyiz. Ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere ve İsviçre’den yabancı yatırımcılar geliyor. Türkiye’den de Gebzeli 2 yatırımcımız var. Türk yatırımcı sayısının artmasını istiyoruz. İki ülke liderinin ortak hedefi ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması. Şuanda ticaret hacmimiz 500 milyon dolar seviyesinde. Bu konuda Türk yatırımcıları bekliyoruz” diye konuştu.

İlişkiler ekonomik boyuta taşınacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Türkiye – Makedonya ve Bursa – Üsküp arasındaki sosyal kültürel etkinlikler anlamında hiçbir tereddüt olmadığını ancak artık ilişkilerin ekonomik boyuta taşınması gerektiğini vurguladı. Türk işadamlarının farklı Pazar arayışlarında olduğunu ve farklı ülkelerde yatımlar yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Hem gönüldaşlığımız olan hem de mesafe olarak da yakın olan Makedonya ile ekonomik ilişkileri artırmalıyız. Balkan göçmeni olsun olmasın 82 milyonluk Türkiye’de Balkanlar dediğinizde herkesin gönlünde ılık ılık rüzgarlar eser. Hem devletimizin hem belediyelerimiz o bölgelerde çalışmaları oldu, olmaya da devam edecek. Ancak bugüne kadar Balkanlarla ilişkilere biraz folklorik baktık. Bu ilişkiler de tabi ki önemli ama 3-5 iş adamımızın oraya yatırım yapmasıyla önümüzün çok daha açık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.