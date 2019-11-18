BALKANTÜRK Eğitim Vakfı’nda Aytuğ Onur dönemi

18 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - 5 yıldır hız kesmeden devam ettiği başarılı çalışmaları ile dikkat çeken BALKANTÜRK Eğitim Vakfı 11.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı Kemal Demirel’in divan başkanlığında BALKANTÜRK Evi BEV Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Çalışma raporları ve bütçe taslağının oylanmasının ardından iki yılda bir yapılan yönetim ve denetim kurulu seçimine geçildi. Yeni dönemde yönetim kurulunda; Aytuğ Onur, Mümin Pekcan, Öztürk Yazıcı, Mümin Şentürk, Ahmet Özkayan, İlhan Uslu, Ali Türkün, Hüseyin Yılmaz, Adnan Sözeri, İskender İskenderoğlu, Fatih Şakir, Musa Loyan, Murat Yenginer ve Fatma Küçüker yer aldı.

Yeni dönem başkanı Aytuğ Onur, “Bundan sonrası için de yönetim kurulumuzla birlikte çalışmalarımıza aynı heyecan ile devam edeceğiz” dedi. 2014-2019 dönemindeki başarılı çalışmaları ve emekleri için BEV Kurucu Başkanı Naci Şahin'e plaket takdim edildi.