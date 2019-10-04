BALKANTÜRKSİAD, 500 milyar dolarlık Balkan pazarına odaklandı

04 Ekim 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), 6 aylık faaliyetleri ve geleceğe yönelik projelerini kamuoyuyla paylaştı.

BALKANTÜRKEVİ’nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Berat Tunakan, öncelikli hedeflerinin Balkanlar’ın ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesi, Türkiye ve Balkanlar arasındaki ticari işbirliği olanaklarının geliştirilmesi olduğunu kaydetti. Balkanlar ile Bursa arasında 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi gerçekleştiğine işaret eden Tunakan, 500 milyar dolarlık bir pazara sahip Balkanlar’da ticaret hacmini artırmak için daha gidilmesi gereken çok yol olduğunu ifade etti. Berat Tunakan, “Ciddi bir ticaret hacmi var ama yeterli değil. Bunu artırmamız lazım. Aslında Balkanlar’daki Türk nüfusun yerinde güçlü olmasının sağlanması bir devlet politikası olmalı. Bu noktada ticari ilişkilerin ve yatırımların gelişmesi şart” dedi.

18. Ekonomi Zirvesi Zagreb’de olacak

2011 yılında kurulan derneğin bugün 413 üyesiyle Balkan ülkelerinde ekonomi zirveleri düzenlediğini hatırlatan Berat Tunakan, 18’inci Ekonomi Zirvesi’ni 9-12 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan Zagreb’de düzenleyeceklerini duyurdu. Bu ziyarette esas olarak Balkan Türk Ticaret Merkezi’nin Zagreb’de kurulması için görüşmelerde bulunacaklarını açıklayan Tunakan, Balkan ülkelerinde yapılacak faaliyetlerle ilgili Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’yla birlikte hareket etmek konusunda bir protokol yaptıklarını dile getirdi. 9-12 Kasım tarihleri arasında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Kosova, 10 Kasım’da Manastır’da bulunarak ticari temaslarda bulunacaklarını belirten Tunakan, ayrıca Bursa’da da her ay 12 Balkan ülkesinin bir Ankara büyükelçisini BALKANTÜRKSİAD’da ağırlayarak ülkeler arası dostluğu pekiştireceklerini anlattı. BALKANTÜRKSİAD üyeleri arasında kurulan referansa dayalı network sistemi olan Bal-Net’in 3’üncüsünü de hayata geçirdiklerini kaydeden Berat Tunakan, farklı sektörlerden dernek üyesi 25 kişilik grupların düzenli olarak bir araya gelerek işbirliği geliştirdiğini aktardı.