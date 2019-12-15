BALKANTÜRKSİAD gıda etiketlerine dikkat çekti

15 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Gıda Yüksek Mühendisi Emel Molla’nın gıda etiketleri mevzuatında son gelişmeleri aktardığı seminere BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Lale Yıldız, BALKANTÜRKSİAD Gıda ve Hizmet Sektörü Komitelerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Essen Organik Kurucusu Sabriye Şen ile Bursa’nın önemli gıda firmalarının temsilcileri katıldı.

“Tüketiciler, etiket bilgilerini okumaktan uzak”

Seminerin açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman İnan, “Beslenme en temel ihtiyaçlarımızın başında geliyor. Beslenmenin bir ihtiyaç olarak öneminin farkındayız ve sağlıklı beslenmenin de bir o kadar önemli olduğunun farkındayız. Tükettiğimiz gıda maddelerinin kim tarafından üretildiğini ve içeriğini etiketlerinden anlayabiliyoruz. Doğru etiketleme yapılan bir ürünü alıp incelediğinizde etiket kısmandan; üretim yeri, üretim izni, içindekiler, son kullanma tarihi, parti numarası, orijin, ülke, muhafaza şartları, üretici firma bilgileri, net miktarı, alerjen uyarıları gibi pek çok bilgileri öğrenebiliyoruz. Bu bilgilere dayanarak o ürünü tüketip tüketmeyeceğimize karar veriyoruz. İşte bu nedenle gıdalarda bulunan etiket, üretici ve tüketici arasındaki bir bağdır. Ancak ne yazık ki, tüketici olarak etiket bilgilerini incelemekten uzağız. İşte bu yüzden, bugünkü toplantımızı, gıda etiketlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek açısından oldukça önemsiyoruz” dedi.

Sonrasında konuşan Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Lale Yıldız, bu tarz etkinliklerde ortak çalışmalara imza atmanın önemine dikkat çekti. Yıldız, “Gıda tüm toplumumuzun sağlığını yakından ilgilendiren, en önemli konulardan biri. Böyle önemli bir hususta kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bir arada bulunması oldukça mutluluk verici. Gıda Mühendisleri Odası olarak, gelecek dönemde de böyle güzel işbirliklerine imza atarak, toplumumuzun sağlığını yakından ilgilendiren konularda bilgilendirmelerde bulundurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Etiket, ürünün tüm bilgilerini aktarıyor”

Açılış konuşmalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Gıda Yüksek Mühendisi Emel Molla, gıda etiketleri mevzuatlarında yaşanan son değişmeleri katılımcılarla paylaştı. Molla, “Gıda etiketlerinin Gıda ie ilgili olarak tüketicilere ulaşması gereken tüm bilgileri içerdiğini belirtti. Bakanlık olarak hedefimiz tüketicilere güvenilir gıdanın ve doğru bilginin ulaşmasıdır” dedi. Etiketlemenin, üretimin tüm süreçlerini kapsadığını belirten Molla, “Etiket üzerindeki bilgilerden gıdayı piyasaya arz eden gıda işletmecisi, ithal ürünlerde ise gıdayı ithal eden işletmeci sorumlu. Gıda etiketleri açık, kolay anlaşılabilir olmalıdır. Etiket bilgileri tüketiciyi yanıltıcı bir biçimde olamaz” şeklinde konuştu. Emel Molla, “2020 yılında hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılmasının zorunlu hale geleceğini belirtti. Ayrıca restoran, kafeterya gibi toplu tüketim yerlerinde alerjen gıdalar hakkında tüketicilerin bilgilendirileceğini, bu konuda Bakanlık olarak çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Ürün üzerinde kullanılması gereken ya da yasaklı olan ifadeler, sorumluluklar, doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar gibi konularda da ayrıntılı bilgiler veren Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Gıda Yüksek Mühendisi Emel Molla, katılımcıların merak ettiği soruları da yanıtladı.