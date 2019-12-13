BALKANTÜRKSİAD, Kayapalı sanayicilerle buluştu

13 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - KSİAD Başkanı ve Kayapa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler ve Kayapa OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret, Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşti.

BALKANTÜRKSİAD’ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden KSİAD Başkanı ve Kayapa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, Kayapa OSB’nin resmi olarak 2019’un Mart ayında kurulduğunu ve önceliğin altyapıya verilip bu çalışmaların da tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. KSİAD’ın da çalışmalarından bahseden Güler, gelecek dönemde birlikte iş birlikleri yapabileceklerini de ifade etti.

Kayapa OSB’nin resmi kimlik kazanmasının iş dünyasına ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan da, Kayapa OSB’ye ve KSİAD’a çalışmalarında başarılar diledi.