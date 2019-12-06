BALKANTÜRKSİAD taleplerini Ankara’ya iletti

06 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Bursa Milletvekillerini ziyaret ederek, Türkiye ekonomisine ve Bursa’ya katkı sağlayacağına inandıkları öneri ve taleplerden oluşan dosyayı, kendilerine sundu. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan liderliğinde Ankara’ya çıkarma yapan heyet, bir dizi temasta bulundu. Heyet; geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin ile mecliste bir araya geldi. Heyet, ziyaretler kapsamında, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan’ı da ziyaret etti.

Ankara ziyaretini değerlendiren BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, “Yoğun gündemlerinden fırsat bulabilen Bursa vekillerimizle bir araya gelip toplantı yaptık. Toplantımızda, vekillerimize Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız önerilerimiz ile birlikte Bursa ile ilgili sorunlar ve üyelerimizin sektörel taleplerini içeren dosyamızı sunduk” dedi.

Hazırladıkları dosyanın içeriğine de değinen Tunakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa hızlı tren çalışmalarının hızlandırılması, kaldırılan fuar teşviklerinin geri getirilmesi, KDV’ler ile ilgili sıkıntıların giderilmesi, Gürsu’da hızlı tren istasyonu, inşaat sektörünün sorunlarının giderilmesi amacıyla kurulan ihtisas bankası Emlak Bank’ın faaliyetlerinin hızlandırılması değindiğimiz bazı konular. Ayrıca Türkiye sınırları içinde bazı kamu ihalelerinde yer alan ‘ithal ve avrupa menşeyli ürün kullanma zorunluluğu’nun kaldırılması, Bilecik-Yenişehir Karayolunun tamamlanması, 2013 yılında başlayan Otomotiv Test Merkezi kuruluş çalışmalarının tamamlanması, yabancı dil eğitimi veren kurumlarda çalıştırılan yabancı öğretmenlere asgari ücretin 3 katı maaş ödeme zorunluluğunun kaldırılması da başlıca üzerinde durduğumuz başlıklar oldu.”