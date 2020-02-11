BALKANTÜRKSİAD üyeleri arasında işbirliği artıyor

11 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRKSİAD Saymanı Nurettin Göler ve üye Selçuk Eren’in organizasyonuyla, BALKANTÜRKEVİ’nde düzenlenen İş Geliştirme Toplantısına, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan başta olmak üzere, çok sayıda üye katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, İş Geliştirme Toplantılarının yeni üyelerin birbirlerini tanıması ve üyeler arasındaki işbirliğinin artması açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Tunakan, “BALKANTÜRKSİAD ismini önemli bir güç haline getirmek için çalışıyoruz. Bizler birbirimize ve topluma faydalı olmalıyız ki hem Bursa, hem Türkiye, hem de Balkanlar kazansın” dedi.

BALKANTÜRKSİAD’ın gelecek dönem projeleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Tunakan, “Genç nesil üyelerimizle BALKANTÜRKSİAD ailemizi daha da genişletiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz ve biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Bir diğer üzerinde çalıştığımız konu da, BALKANTÜRKEVİ’mizin yanına yapmayı planladığımız Balkantürk Parkı ve tarihimizi anlatan bir kütüphane. Böylece BALKANTÜRKEVİ’nin cazibesi daha da artacaktır” diye konuştu.