BALKANTÜRKSİAD üyeleri BALNET ile işbirliklerini artıracak

24 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRKSİAD’ın referansa dayalı çalışma grupları olan BALNET–1 ve BALNET–2’nin başarıyla çalışmalarını sürdürmesinin ardından, BALNET–3 Çalışma Grubu da faaliyetlerine başladı. Ceylanköy Restoran’da gerçekleşen BALNET 3 Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına; BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, BALNET-3 Çalışma Grubu Başkanı Mahir Korkmaz ile BALNET-3 üyeleri katıldı.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, BALNET gruplarının BALKANTÜRKSİAD’ın en önemli oluşumlarından biri olduğuna değinerek, “BALNET-1 ve BALNET-2 Çalışma Gruplarımızda bugüne kadar çok iyi çalışmalar yapıp çok olumlu sonuçlar aldık ki BALNET-3 ihtiyacı doğdu. Bugün itibariyle grubumuzu da kurarak çalışmalarımıza başlamış olduk. Buradaki asıl amacımız üyelerimize işlerinde katma değer sağlamak. Bu anlamda BALNET-3 üyelerinin de hem sosyal hem de ekonomik olarak önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

BALNET gruplarının amacının, grup üyelerinin birbirlerine referans olarak işlerini büyütmek olduğuna değinen BALNET–3 Çalışma Grubu Başkanı Mahir Korkmaz da, gruplara disiplinli bir şekilde katılım sağlamanın ve her üyenin birbirlerinin işlerini katkı sağlamak için çalışması gerektiğinin önemini vurguladı. BALNET gruplarının kurallar çerçevesinde işleyen topluluklar olduğunu vurgulayan Korkmaz, çalışmalar neticesinde elde edilecek sonuçların ölçümlerinin yapılarak, değerlendirilmeye alınacağını da sözlerine ekledi.

BALNET gruplarının işleyişiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ümit İşmen ise, “2015 yılında ilkini kurduğumuz BALNET grupları, başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Yeni faaliyete başlayan BALNET-3 grubumuzla, BALNET çalışma gruplarında 75’e yakın üyemiz aktif bir şekilde çalışıyor. Bu gruplarda cironuzu artırabilir, sunum becerilerinizi geliştirebilir, danışma grupları oluşturabilir ve çevreniz için referans kaynağı olabilirsiniz” diye konuştu.