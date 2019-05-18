BALKANTÜRKSİAD, yurtdışında temaslara devam edecek

18 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BALKANTÜRKSİAD) düzenlediği 21’inci Sinerji Toplantısı ve geleneksel iftar yemeği Bursa’nın önemli iş insanları ve siyasilerini bir araya getirdi. Programda konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, “41 iş insanın özverili çalışmalarıyla kurulan BALKANTÜRKSİAD, kurulduğu günden bu yana Bursa’nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri oldu. 400’ü aşkın üyeye sahip olan BALKANTÜRKSİAD ailemiz, büyük bir aile ve her birimiz bu ailenin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

BALKANTÜRKSİAD’ın gelecek dönemdeki projelerine değinen Tunakan, “Geçtiğimiz yıl tüm üyelerimizin katkılarıyla BALKANTÜRKEVİ’mizi tamamladık. Gelecek dönemdeki en önemli hedeflerimizden biri de BALKANTÜRK Parkımızı tamamlamak. Bunun yanı sıra yurtdışında ekonomik temaslarımıza devam edeceğiz. 30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında Avusturya ve Çekya’da geleneksel Ekonomi Zirvemize ve 9 – 12 Ekim tarihlerinde de BTSO ile birlikte Zagreb’te gerçekleştireceğimiz Hırvatistan İş Programına katılıyoruz. Yoğun bir dönemin ardından aynı tempoyla önümüzdeki aylarda da çalışmaya devam edeceğiz. Bundan mutluyuz çünkü Bursa, Türkiye ve bütün Balkanlar her zaman hizmetin en iyisine layıktır. Bizler de bunun için çalışıyoruz” dedi.

“Gücümüzü gençliğe harcamalıyız”

BALKANTÜRKSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Balkantürk Eğitim Vakfı (BEV) Başkan Yardımcısı Aytuğ Onur da eğitim ve ekonominin ayrı düşünülemeyeceğine işaret etti. Onur, “İnovatif düşüncenin yaygınlaşması için katma değerli üretime önem vermeli ve gençlerimizi bu şekilde yetiştirmeliyiz” diye konuştu.