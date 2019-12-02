BALKANTÜRKSİAD’da gündem finans

02 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRKSİAD Akademi’nin farklı konularda, uzman konukları misafir ederek, üyelerini bilgilendirdiği seminerlerine Prof. Dr. Kaygusuz’un ‘Finansal Tablo Okunması ve Yorumlanması’ konulu sunumuyla devam etti. Seminere BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, Bulgaristan Bursa Ticari Ataşesi Aleksandar Aleksandrov, Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda şirketin muhasebe ve finans birimi yetkilileri katıldı.

Programın açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Akademi Başkanı Şehzan Seçen, finans alanında yapılan çalışmaların dünya tarihinde bilinen ilk yazılı kaynaklarda dahi geçtiğini ifade ederek, Türkiye’de alanındaki en başarılı uzmanlardan biri olan Prof. Dr. Sait Kaygusuz’un bu konudaki engin bilgilerinden, katılımcıların faydalanmasını önemsediklerini ifade etti. BALKANTÜRKSİAD üyeleriyle buluşan Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz ise, finansal tablo okumalarını örnekler üzerinden anlattı.